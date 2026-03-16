Un esquiador británico compite borracho y finaliza los 50 km de la Copa del Mundo de Oslo

El esquiador británico Gabriel Gledhill se ha convertido en el gran protagonista de la Copa del Mundo de Oslo tras completar la prueba de 50 kilómetros estilo libre en un evidente estado de embriaguez. El atleta, que finalizó en la posición 67, confesó al llegar a la meta: "Me ofrecieron mucha cerveza y alcohol durante el recorrido, por lo que terminé bastante borracho, pero fue muy divertido".

Una despedida insólita

El comportamiento de Gledhill responde a una difícil situación personal. Según relató, esta podría ser su última competición en Noruega, país en el que reside desde hace cinco años. El motivo es que su permiso de residencia permanente fue rechazado por falta de ingresos, lo que le obliga a abandonar el país antes del 28 de marzo.

Ante esta despedida forzosa, el esquiador decidió tomarse la carrera de una forma diferente. "Esta podría ser mi última carrera aquí, así que tuve que aceptar todas las ofertas de cerveza y alcohol que hicieron”, explicó. Al ser preguntado por la cantidad, no dudó en detallar su ingesta: "Bebí quizás cinco chupitos de Jägermeister y entre 10 y 12 cervezas". Su estado era tal que admitió ante un periodista: "Estoy un poco borracho ahora. Lo noto".

Vómitos por culpa de un enjuague bucal

La jornada festiva de Gledhill tuvo también momentos desagradables. Además de alcohol y snus (tabaco húmedo), el británico aceptó una oferta que lamentaría profundamente. "A los 20 segundos de probarlo noté lo que era y lo vomité. Después estuve devolviendo casi durante todo el recorrido. Todavía no me puedo creer que alguien me ofreciera enjuague bucal", comentó perplejo.

Críticas y elogios a partes iguales

La actitud del esquiador generó opiniones contrapuestas. El comentarista televisivo y exesquiador Petter Soleng Skinstad se mostró crítico: "A Gledhill le encanta ser el centro de atención en las redes sociales y la televisión. Pero hay un límite para lo que resulta entretenido. Creo que ese límite se ha alcanzado". Sin embargo, la cuenta oficial de la Copa del Mundo de Esquí de Fondo en Instagram aplaudió su figura: "Gracias por abrazar esta personalidad, Gabriel, y por traer tu humor, aura y visibilidad al esquí de fondo".