Antonio Rüdiger y la jugada de Diego Rico: "No le maté, si voy con intención, le lesiono"

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger reconoció este lunes que le gusta "ser duro" en su labor defensiva, pero que tiene unos "límites" que tiene claro que, aunque "a cámara lenta es terrible", no traspasó en su entrada con el futbolista del Getafe CF Diego Rico, mientras que se ve preparado para tener otra "batalla física" con el delantero noruego Erling Haaland en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-2026.

"A cámara lenta es terrible, no voy a decir que no, pero si ves la jugada en sí... No voy a discutir con él, pero no le maté, no creo que haya que exagerar el contacto, si voy con intención, le lesiono. Entré duro", apuntó Rüdiger en rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City en la Liga de Campeones preguntado por la entrada sobre el jugador del conjunto getafense por la que el CTA considera que debió ser expulsado pese a que ni siquiera fue amonestado.

El internacional indicó que habló con Diego Rico "después del partido" e insistió en que "a veces se congela una imagen" y se puede distorsionar lo ocurrido. "Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo mis límites que no traspaso. Creo que esas declaraciones son un poco exageradas, no hay que seguir con esto y acaparar los titulares", zanjó.

Captura de pantalla Rodillazo de Rüdiger a Diego Rico

El central se quiso centrar en la vuelta ante el City. "He estado en muchos partidos así, trabajo para este tipo de momentos y partidos. He jugado muchas veces contra el City, uno de los mejores equipos de Europa, en los últimos años, y si quieres ganar la Champions tienes que jugar contra ellos", recordó el madridista.

Este martes se espera un nuevo duelo con Erling Haaland, "un delantero de talla mundial" y al que volvió a anular en la ida, aunque Rüdiger no piensa "mucho en estas estadísticas" porque son "sólo números" y en el partido de la fase de grupos le ganó "la batalla". "Jugadores como Haaland son duros, es un placer jugar contra los mejores y me gusta mucho esa batalla física, pero no se trata sólo de mi, creo que Huijsen hizo muy buen partido. Haaland es muy fuerte y es fantástico cuando te enfrentas a estos jugadores", subrayó.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Rüdiger ante el Elche

El germano recalcó que no deben tener únicamente la "mentalidad" ganadora que demostraron en la ida. "Es siempre. Ganamos juntos o perdemos todos, y hay que elegir bien", aseveró el defensa del Real Madrid, feliz de estar bien físicamente. "He tenido algún 'problemilla', pero es del pasado y creo que en los últimos partidos estoy trabajando bien y me siento bien. He trabajado duro para estar bien estos partidos y ser útil para el equipo", advirtió.

Por este motivo, no piensa en su renovación con el 15 veces campeón de Europa. "Lo más importante es estar sano. Me encuentro bien y lo demás estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, no hay que pensar en eso ahora mismo. Me siento muy bien aquí, noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho, pero a veces hay que pensar no sólo en el lado emocional. Me siento bien y estoy enamorado del Real Madrid", remarcó el defensa.

EFE Nico O´Reilly intenta controla el balón ante la defensa de Rüdiger en el Real Madrid - Manchester City.

Este también reconoce tener "un rol importante" en la actualidad porque el equipo juega "con muchos jóvenes". "Mi trabajo es ayudarles y mejorarles como jugadores, también la gente joven deben aceptar un rol cuando empiezan y saber que no son Ramos o Maldini. Hay que quitar presión a la gente joven, lo están haciendo muy bien y están entrando muchos. El entrenador les conoce y chapó para él por darles esa confianza", sentenció.