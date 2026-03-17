El CTA reconoce el error en el gol del Mallorca al Espanyol

Imagen del polémico gol del Mallorca ante el Espanyol

El Comité Técnico de Árbitros ha emitido el vídeo de Tiempo de revisión de la jornada 28 y en ella ha reconocido dos errores, entre ellos el polémico gol concedido al Mallorca ante el Espanyol tras una falta sobre Urko:

- Bien expulsado Abqar del Getafe al ser una actitud humillante ante un rival

- El CTA reconoce el error de De Burgos en el Mallorca-Espanyol y el acierto del VAR en llamar ( era falta y amarilla)

- Barça-Sevilla: La mano del VAR es penalti, la decisión es correcta

- Real Sociedad-Osasuna: La mano de Boyomo NO es penalti porque despeja su propio portero. El VAR debió intervenir para anular el penalti