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polémica arbitral

El CTA reconoce el error en el gol del Mallorca al Espanyol

El vídeo de Tiempo de revisión reconoce dos errores en la 28ª jornada, en el Mallorca - Espanyol y en el Real Sociedad - Osasuna. 

Imagen del polémico gol del Mallorca ante el Espanyol

Imagen del polémico gol del Mallorca ante el Espanyol

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Comité Técnico de Árbitros ha emitido el vídeo de Tiempo de revisión de la jornada 28 y en ella ha reconocido dos errores, entre ellos el polémico gol concedido al Mallorca ante el Espanyol tras una falta sobre Urko: 

- Bien expulsado Abqar del Getafe al ser una actitud humillante ante un rival 

- El CTA reconoce el error de De Burgos en el Mallorca-Espanyol y el acierto del VAR en llamar ( era falta y amarilla) 

- Barça-Sevilla: La mano del VAR es penalti, la decisión es correcta 

- Real Sociedad-Osasuna: La mano de Boyomo NO es penalti porque despeja su propio portero. El VAR debió intervenir para anular el penalti

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