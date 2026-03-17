polémica arbitral
El CTA reconoce el error en el gol del Mallorca al Espanyol
El vídeo de Tiempo de revisión reconoce dos errores en la 28ª jornada, en el Mallorca - Espanyol y en el Real Sociedad - Osasuna.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Comité Técnico de Árbitros ha emitido el vídeo de Tiempo de revisión de la jornada 28 y en ella ha reconocido dos errores, entre ellos el polémico gol concedido al Mallorca ante el Espanyol tras una falta sobre Urko:
- Bien expulsado Abqar del Getafe al ser una actitud humillante ante un rival
- El CTA reconoce el error de De Burgos en el Mallorca-Espanyol y el acierto del VAR en llamar ( era falta y amarilla)
- Barça-Sevilla: La mano del VAR es penalti, la decisión es correcta
- Real Sociedad-Osasuna: La mano de Boyomo NO es penalti porque despeja su propio portero. El VAR debió intervenir para anular el penalti
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