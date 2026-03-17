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Manolo Lama y el penalti a favor del Real Madrid contra el Manchester City que marcó Vinicius: "Zamorana clara"
El Rea Madrid se adelantó ante el Manchester City gracias a un penalti convertido por Vinicius después de una jugada que obligó a Turpin a revisar en el VAR.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Real Madrid llegaba con un renta de 3-0 a favor contra el Manchester City gracias al gran partido en el Santiago Bernabéu, donde Valverde fue el gran héroe con un 'hat trick'. Y en la vuelta, el encuentro ante los hombres de Guardiola empezaba con una ocasión clarísima del uruguayo que se vio con un balón suelto ante Donarumma pero esta vez no acertó a marcar.
Los ingleses dominaban casi por completo la posesión pero en el minuto 20 todo cambió cuando un balón largo por banda izquierda lo aprovechaba Vinicius para meterse en el área pero su disparo golpeó en el palo izquierdo. El rechace le caía al brasileño, que volvía a tirar y Bernardo Silva sacaba la pelota, pegado al palo.
Clement Turpin pitaba fuera de juego de Vinicius al inicio de la jugada pero, tras ser revisado, el VAR comprobó que estaba en posición legal y revisó el posible penalti de Bernardo Silva, que en la repetición se veía que sacaba el brazo izquierdo para despejar la pelota. Turpin acababa pitando penalti a favor del Real Madrid y roja al portugués, y Vinicius no desaprovechaba la ocasión para poner el 0-1 en el marcador.
Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, lo tenía claro: "Es penalti claro por zamorana de Bernardo Silva". Y Pedro Martín ya avisaba: "Si lo pita, tiene que ser tarjeta roja, no le queda más remedio. Es debajo del larguero y es penalti y expulsión. El fuera de juego que han pitado, debe ser tan justo que no les convence la primera línea que han trazado".