Los árbitros Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, incluidos en la preselección para el Mundial 2026

España tiene dos árbitros preseleccionados para el próximo Mundial 2026 de fútbol.

Tal como informó este martes Isaac Fouto en Tiempo de Juego, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez han sido inluidos en la preselección de colegiados.

De hecho, España es el único país en tener dos candidatos, junto a Francia e Inglaterra.

Hernández Hernández es árbitro FIFA desde 2014 y sería su primer Mundial, aunque ha arbitrado partidos de la Liga de Naciones, de fase de clasificación para el Mundial y para la Eurocopa. Por su parte, Sánchez Martínez, que es internacional desde 2017, cuenta con una experiencia similar a la del colegiado canario.