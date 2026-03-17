TIEMPO DE JUEGO
Los árbitros Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, incluidos en la preselección para el Mundial 2026
España, Francia e Inglaterra son los únicos dos países que tienen dos árbitros en la preselección del Mundial
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
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España tiene dos árbitros preseleccionados para el próximo Mundial 2026 de fútbol.
Tal como informó este martes Isaac Fouto en Tiempo de Juego, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez han sido inluidos en la preselección de colegiados.
De hecho, España es el único país en tener dos candidatos, junto a Francia e Inglaterra.
Hernández Hernández es árbitro FIFA desde 2014 y sería su primer Mundial, aunque ha arbitrado partidos de la Liga de Naciones, de fase de clasificación para el Mundial y para la Eurocopa. Por su parte, Sánchez Martínez, que es internacional desde 2017, cuenta con una experiencia similar a la del colegiado canario.
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