Flick: "¿Xavi? Yo sé la verdad y me la quedo para mí"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha advertido este lunes del peligro del Newcastle en las transiciones y aseguró que su equipo deberá defender "con valentía" y máxima concentración en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputará este martes en St James' Park.

"Sabemos que es una eliminatoria a dos partidos y que el Newcastle en su casa querrá sacar el mejor resultado posible. Tenemos que defender muy bien, con valentía, porque son muy rápidos cuando recuperan el balón y tienen jugadores muy veloces en ataque", explicó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro.

Flick recalcó que el primer duelo de una eliminatoria puede ser determinante, como ya vivieron recientemente en otras competiciones. "En este tipo de eliminatorias cada partido cuenta. Lo vimos también contra el Atlético, el primer partido puede marcar mucho el desarrollo de la eliminatoria", señaló.

El entrenador blaugrana espera además un partido muy exigente en un estadio donde el ambiente suele empujar al conjunto inglés. "Espero un Newcastle muy intenso, con su afición apretando y presionando muy arriba, en situaciones de uno contra uno. Tenemos que jugar con valentía y confianza para encontrar soluciones", apuntó.

En el plano táctico, Flick insistió en la importancia de la presión colectiva. "Cuando el equipo está bien conectado, con las distancias correctas entre jugadores, podemos presionar inmediatamente cuando perdemos el balón. Si no hay presión sobre el balón es muy difícil defender", explicó.

la defensa

El técnico recordó que mejorar en defensa no depende únicamente de la línea defensiva. "No es solo una cuestión de la defensa, es responsabilidad de todo el equipo. Claro que queremos mejorar, pero también hay que ver cuántos goles marcamos, porque somos un equipo ofensivo", valoró.

En cuanto a nombres propios, Flick confirmó que Marcus Rashford ya está recuperado de su lesión y podría entrar en el once. "Marcus estuvo lesionado y se perdió algunos partidos, pero ahora está de vuelta. Es una opción para el partido, aunque todavía no he decidido el once", indicó.

Por otro lado, el técnico volvió a destacar el potencial de los jóvenes de la plantilla. "Tenemos un equipo muy joven, con jugadores como Cubarsí, Marc Bernal o Lamine Yamal, pero tienen una calidad increíble. Lo importante es que disfruten de los partidos y sigan creciendo", afirmó.

Sobre el central Pau Cubarsí, el entrenador alemán fue especialmente elogioso. "Es increíble verlo defender a este nivel con solo 19 años. Tiene una calidad enorme y todavía puede mejorar mucho. Con el tiempo también será un líder", concluyó.

las palabras de xavi

En cuanto a la entrevista de Xavi Hernández hablando de la oportunidad de Messi de volver al Barça y su relación con Joan Laporta, aseguró que su relación con él es buena: "Somos colegas. Tengo buena relación. Le he visitado y he hablado con él cuando entrenaba. Es una cosa privada. No tiene nada que ver con la prensa. Sé la verdad y me la quedo para mí".

"Me foco en este partido, en mañana, en mi equipo... el ambiente es increíble. Es lo que se espera. Mañana no nos preguntarán si jugamos mal por esta política sino del partido. Son cosas para el presidente...", siguió diciendo.