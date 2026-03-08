Xavi Hernández desvela por qué Messi no volvió al Barcelona en 2023: "El fichaje lo tiró atrás Laporta"

Xavi Hernández ha roto su silencio de casi dos años. En una entrevista exclusiva concedida a La Vanguardia, el legendario exjugador y exentrenador del FC Barcelona ha desvelado los motivos por los que Leo Messi no regresó al equipo azulgrana, señalando directamente a Joan Laporta.

Según relata Xavi, el fichaje de Messi estaba prácticamente cerrado. "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado", afirma el técnico. Las conversaciones comenzaron en enero del 2023, justo después de que el argentino se proclamara campeón del mundo, y Messi le transmitió a Xavi su "ilusión de volver".

EFE Joan Laporta y Leo Messi se abrazan en su primera etapa como presidente del Barcelona.

Xavi explica que, con el visto bueno del jugador, informó al presidente para que este negociara el contrato con el padre de Leo. A pesar de contar con "la luz verde de LaLiga", fue Laporta quien finalmente "lo tira todo para atrás".

La razón que le dio Laporta, según Xavi, fue contundente. "Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", confiesa el exentrenador, añadiendo que el presidente creía que Messi le iba a "gestionar mal ese poder".

Este desenlace afectó a la relación personal entre ambos. El astro argentino dejó de cogerle el teléfono a Xavi al pensar que formaba parte del "entramado". "A mí me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena", aclara el técnico de Terrassa.

EFE El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta

Xavi se muestra dolido por la situación: "Me moría de ganas de que Leo volviera para entrenarlo pero nos enfrentaron". Estaba convencido de que su vuelta habría sido un éxito, planeando incluso un "'last dance' como el de Jordan" en Montjuïc.

Sobre su propio futuro, Xavi es tajante y cierra la puerta a un posible regreso, pese a haberle dado su firma a Víctor Font. "Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador", sentencia, y concluye que su único interés es "contar la verdad".