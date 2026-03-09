El Almería consigue una victoria sin brillo y termina en puestos de ascenso directo

El Almería celebra uno de los tres goles marcados al partido frente a la Cultural

El Almería tenía la ocasión de tocar por fin la zona de ascenso directo y lo hizo en un partido de luces y sombras porque se adelantó pronto en el marcador por medio de Arribas y pasó apuros por su incapacidad para gestionar el balón ante una Cultural Leonesa que no dejó de pelear.

El Almería se adelantó pronto en el marcador en un partido que comenzó con un ritmo pausado, condicionado por la propuesta de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El conjunto rojiblanco encontró el camino hacia el gol en una acción iniciada por Lopy. El centrocampista atrajo rivales en la salida de balón y generó el espacio necesario para que Arribas recibiera con ventaja. El madrileño se acomodó el balón y definió con precisión ante Badía para poner por delante al equipo indálico.

Tras el gol, el Almería trató de mantener el control sin asumir riesgos innecesarios. La Cultural dio un paso adelante en busca de protagonismo, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros.

El conjunto leonés tuvo alguna aproximación fruto de la presión, como una acción en la que Sobrino incomodó a Andrés Fernández tras una cesión comprometida. Pese a ello, los rojiblancos se mantuvieron ordenados en defensa y evitaron que su rival generara ocasiones claras.

Con el paso de los minutos el partido fue perdiendo ritmo. El balón pasó más tiempo en poder de la Cultural, pero el equipo de Rubi supo proteger su ventaja manteniendo las líneas juntas y sin conceder espacios.

El primer disparo con cierta intención de los leoneses llegó mediada la primera parte y terminó sin problemas en manos de Andrés Fernández. Así, el encuentro se encaminó hacia el descanso con el Almería por delante y con la sensación de tener la situación bajo control.

El Almería regresó con una versión más intensa y vertical. El equipo rojiblanco recuperaba el balón con rapidez ante una Cultural con menor capacidad para presionar y comenzó a acercarse con peligro al área rival.

Miguel protagonizó la primera acción nada más reanudarse el encuentro, aunque la conducción de Lopy se prolongó más de lo necesario. Poco después, el propio Miguel robó en banda y asistió a Baptistao, cuyo disparo cruzado se marchó fuera por muy poco.

La Cultural respondió con rapidez y generó alguna aproximación peligrosa, aunque Andrés Fernández se mostró seguro para despejar cualquier duda.

El partido entró en un intercambio de llegadas, con disparos como el de Víctor García desde el vértice del área que el portero rojiblanco detuvo sin dificultades.

Rubi movió el banquillo dando entrada a Embarba y Arna, mientras que Ojeda también lo intentó con un lanzamiento que se marchó por encima del larguero tras una mala salida de balón del Almería.

El encuentro terminó de decantarse en el minuto 77. Tras una acción enrevesada en los cambios y con Lopy lesionado, un centro de Centelles lo cabeceó Melamed y Badía logró evitar el gol en primera instancia. Sin embargo, Arribas apareció atento en el área para empujar el rechace y firmar el segundo tanto.

Ya en el tramo final, Thalys puso la guinda con una brillante acción individual que sentenció el partido y situó al Almería en puestos de ascenso directo.

FICHA DEL PARTIDO

3 - UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Monte, Bonini, Centelles; Baba, Lopy (Melamed, m. 77); Baptistao (Arnau, m. 64), Arribas (Guedes, m. 78), Morcillo (Embarba, m. 64), y Miguel (Thalys, m. 78).

0 - Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Suárez, Peru, Hinojo; Ojeda, Radoja (Bicho, m. 78), Diallo (Collado, m. 78); Víctor Moreno (Calero, m. 64), Sobrino (Manu Justo, m. 78) y Chacón (Homam, m. 85).

Goles: 1-0, m. 6: Arribas. 2-0, m. 77: Arribas. 3-0, m. 85: Thalys.

Árbitro: Ais Reig, valenciano. Amonestó a Dion Lopy (m. 56), de la UD Almería y Thiago Ojeda (m. 56) y Diallo (m. 57).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada vigésimo novena del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 12.031 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Lluna Vallejo Asensio, joven almeriense fallecida en el trágico accidente de la Playa de El Bocal de Santander.