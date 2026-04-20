COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

youth league

El Real Madrid gana la Youth League en los penaltis

El equipo de Álvaro López conquista el segundo título europeo  a nivel juvenil para el equipo blanco.

Real Madrid juvenil

EFE

Real Madrid juvenil

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Real Madrid se proclamó campeón de Europa juvenil tras vencer al Brujas en la tanda de penaltis en la final disputada en el estadio de la Tuiliere de Lausana (Suiza), en un partido que terminó con empate, 1-1, al final del tiempo reglamentario. Como en semifinales ante el Paris Saint-Germain, el portero del equipo blanco Javi Navarro resultó clave al detener dos lanzamientos desde los 11 metros. El Real Madrid ganó así su segunda Liga de Campeones juvenil.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking