youth league
El Real Madrid gana la Youth League en los penaltis
El equipo de Álvaro López conquista el segundo título europeo a nivel juvenil para el equipo blanco.
Agencia EFE
Publicado el - Actualizado
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El Real Madrid se proclamó campeón de Europa juvenil tras vencer al Brujas en la tanda de penaltis en la final disputada en el estadio de la Tuiliere de Lausana (Suiza), en un partido que terminó con empate, 1-1, al final del tiempo reglamentario. Como en semifinales ante el Paris Saint-Germain, el portero del equipo blanco Javi Navarro resultó clave al detener dos lanzamientos desde los 11 metros. El Real Madrid ganó así su segunda Liga de Campeones juvenil.
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Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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