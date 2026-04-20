Carlos Alcaraz, premio Laureus al mejor deportista del año

El tenista español Carlos Alcaraz fue distinguido este lunes en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista del año, después de conquistar ocho títulos en 2025, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y de terminar el año pasado como número uno del mundo.

El murciano, de 22 años, ya fue galardonado por Laureus como deportista revelación de 2023 y se hizo este lunes con el premio principal un año después de haber sido nominado para el mismo junto al pertiguista sueco Armand Duplantis, que fue quien lo ganó.

Duplantis repetía como aspirante este año y los otros candidatos, además de Alcaraz, eran el tenista italiano Jannik Sinner, el piloto de motos español Marc Márquez, campeón de MotoGP, el futbolista francés Ousmane Dembélé, último Balón de Oro, y el ciclista esloveno Tadej Pogacâr, triple campeón del Tour de Francia.

Alcaraz, que no participará en el Abierto de Madrid por una lesión en la muñeca derecha sufrida en el Godó en Barcelona, recuperó el número uno del mundo el 3 de noviembre de 2025 y lo conservó durante 22 semanas consecutivas, hasta que perdió la final del Masters 1.000 de Montecarlo a principios de abril frente a Sinner.

Ganador de 26 títulos ATP y actual número 2 del mundo, Alcaraz conquistó 8 torneos el año pasado: Tokio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam, con un total de 71 victorias y 9 derrotas. Este año ganó en Australia y en Doha.