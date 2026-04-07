El jugador que usaría Poli Rincón en la vuelta contra el Bayern en lugar del sancionado Tchouaméni: "Cuántas veces hemos visto locuras en el fútbol y han salido bien"

Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, afronta un serio contratiempo para el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Bayern de Múnich. Tras la derrota por 1-2 en el Bernabéu, el equipo necesita remontar sin una de sus piezas clave, sancionado por acumulación de tarjetas. En medio de este escenario, ha surgido un intenso debate en el programa Tiempo de Juego sobre quién debería ser su sustituto, con una propuesta sorprendente por parte de Poli Rincón.

La apuesta por Huijsen

El exfutbolista y comentarista ha puesto sobre la mesa un nombre inesperado: Huijsen. "Yo sin ninguna duda, y te lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a reclamar, Huijsen, lo tiene todo", ha afirmado con rotundidad. Para Rincón, el joven futbolista posee las cualidades técnicas necesarias para ocupar esa demarcación. "Huijsen tiene visión para el juego, sabe sacar el balón controlado de la jugada", ha argumentado para defender su elección.

Cuántas veces hemos visto locuras en el fútbol y han salido bien" Poli Rincón

EFE Huijsen y Olise en el Real Madrid - Bayern de Múnich de Champions

Un 'experimento' a debate

La propuesta, sin embargo, ha chocado con el escepticismo de otros colaboradores del programa. El principal contraargumento es que Arbeloa nunca ha utilizado a Hujisen en esa posición, lo que convertiría su alineación en un auténtico 'experimento' en un partido de máxima exigencia. "¿Vas a hacer un experimento el día de la vuelta contra el Bayern?", le han cuestionado a Rincón, señalando que la opción más lógica del entrenador sería el jugador que actúa como homólogo de Camavinga en el primer equipo.

Rincón ha defendido su idea, calificando la visión de sus compañeros como "arcaica" y ha insistido en la idoneidad de su candidato. Además, ha desestimado la alternativa del 'otro Camavinga', asegurando que "no tiene ninguna cualidad de esas para jugar ahí". Ante la acusación de proponer una temeridad, el exfutbolista ha respondido con una pregunta retórica: "Cuántas veces hemos visto locuras en el fútbol y han salido bien, cuántas".

La alternativa de los tres centrales

El debate también ha abierto la puerta a otras soluciones tácticas, como un cambio de sistema. Se ha planteado la posibilidad de que Arbeloa opte por una defensa de tres centrales, lo que podría involucrar al análogo de Militão en el juvenil. En este esquema, la figura de Hujisen podría encajar como un pivote por delante de la defensa, una idea que, aunque arriesgada, ha encontrado cierto respaldo en la tertulia. "Yo la de Poli no la veo tan mala", ha llegado a admitir, Manolo Sanchís, , reconociendo el posible valor de la propuesta.