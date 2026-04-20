Martínez-Almeida: "Los clubes que juegan la Copa tienen que tener algún tipo de represión sobre sus hinchas si pitan al himno"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha pronunciado este lunes, en la entrega de los premios Laureus, sobre la polémica que envolvió a la final de Copa el pasado sábado con los pitos al himno de España.

Para Almeida, pitar al himno es más que "una falta de respeto" porque se trata de "un símbolo" y, como tal, "se tienen que respetar".

Almeida pasa la responsabilidad a los clubes para erradicar estas conductas: "Por eso creo que los clubes, cuando asumen jugar una competición, asumen que hay una serie de conductas que tienen que perseguir y castigar o, por lo menos, lo tienen que denunciar".

"Yo creo", prosiguió el alcalde de la capital de España, "que si los clubes quieren jugar la Copa del Rey, tienen que aceptar también que esos hinchas que pitan el himno, por su parte, tienen que tener algún tipo de represión por los clubes".

"Si quieres jugar la Copa del Rey, tienes que pedir respeto a tus aficionados. Creo que eso sería por lo menos un buen comienzo para evitar que episodios como este, que son muchos, nos desafecten", propuso.

Insistiendo en la misma línea, a Martínez-Almeida le indigna que se haya tomado por costumbre pitar el himno de España en el fútbol sin que pase nada: "No entiendo por qué se ha normalizado que en España en la final de Copa del Rey se pite el himno nacional y aquí no pase nada".

Asume que es muy difícil que todo el mundo presente en un mismo estadio guarde respeto, pero sí cree que es más factible llegar a una situación mejor: "Si llegamos a escenarios que sean unos pocos, indeseables en mi opinión los que piten el himno. Pero que hayamos puesto los medios antes para que esto deje de ser un fenómeno más o menos aceptado y en el cual parece que hace hasta gracia ver cuánto se pita el himno de España", finalizó.