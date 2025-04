Siro López da la razón por la que Carlo Ancelotti no puede entrenar al Real Madrid en el Mundial de Clubes: "Se ha vuelto a demostrar"

Este sábado el estadio de La Cartuja era el escenario de la final de la Copa del Rey, partido que disputaban Barcelona y Real Madrid. Los azulgranas, en un principio, llegaban al duelo como favoritos tras sus goleadas esta temporada al equipo blanco tanto en LaLiga como en la final de la Supercopa de España.

AP / Cordon Press Mendy se retira lesionado en los primeros minutos de la final

Y los madridistas, tras su eliminación europea y los malos resultados ante los grandes equipos, se la jugaban a todo o nada en un encuentro que podría marcar el futuro de Carlo Ancelotti y de algún jugador.

El técnico italiano no pudo contar con Kylian Mbappé en su once titular y apostó por su clásico 4-4-2. El francés arrastra unos problemas en el tobillo derecho y comenzó el partido desde el banquillo y la pareja del ataque del Madrid la formaron Vinicius y Rodrygo. Y Hansi Flick, por su parte, salió con un once de gala a excepción de Roberto Lewandowski y Balde, que están lesionados.

EL BARCELONA CONQUISTA SU 32ª COPA DEL REY CON SUFRIMIENTO

En la primera parte el dominio del Barcelona fue absoluto y pudo golear al Madrid. Sin embargo, tan solo logró una pequeña ventaja gracias a un golazo de Pedri superada la media hora de partido. El centrocampista canario armó un disparo directo a la escuadra derecha de Courtois y el portero belga no pudo evitar el 1-0.

EFE Pedri y Lamine Yamal celebra el 1-0 del Barcelona contra el Real Madrid.

Antes del descanso, el Barça reclamó un penalti tras un agarrón de Ceballos a Cubarsí en un saque de esquina y tras el paso por vestuarios el guion del partido cambió. Ancelotti dio entrada a Mbappé y con el francés sobre el terreno de juego el Real Madrid despertó. El propio Kylian fue el encargado de poner el 1-1 en el marcador con un golazo de falta directa y Tchoauméni marcó el 1-2 con un gran cabezazo.

EFE Mbappé y Vinicius celebran el 1-1 del Real Madrid contra el Barcelona.

El gol del centrocampista francés noqueó al Barcelena. Pero en los minutos finales, Ferran Torres aprovechó un gran pase de Lamine Yamal y una mala salida de Courtois para mandar el partido a la prórroga marcando el 2-2. Aunque antes del tiempo extra De Burgos Bengoetxea tuvo tiempo de pitar un penalti sobre Raphinha y también para anularlo tras ver que el brasileño se dejó caer.

En el tiempo extra, el Barça fue el equipo que más buscó la victoria y la consiguió gracias a un gol de Koundé, que en el minuto 116 puso el 3-2 en el marcador batiendo a Courtois con un potente disparo imparable.

EFE Koundé celebra el gol de la victoria del Barcelona en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid.

SIRO LÓPEZ SENTENCIA A CARLO ANCELOTTI

Siro López se mostró muy contundente respecto a la continuidad de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Y es que la derrota contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey pone un clavo más en el ataúd del técnico italiano, que esta temporada tan solo ha plantado cara a un mal Manchester City y eliminó al Atlético de la Champions con mucha fortuna.

EFE Carlo Ancelotti, cabizbajo tras la derrota en la final de la Copa del Rey.

"Si tenía alguna duda de que Ancelotti no puede ir al Mundial, hoy me lo ha confirmado. Hoy me lo ha confirmado", decía el comentarista y tertuliano.

Y agregaba: "La segunda parte del Real Madrid viene a confirmar lo que hemos dicho esta temporada mucha gente y es que el equipo puede jugar a otra cosa. Puede presionar, puede poner la línea defensiva a 10 metros del círculo central, no tiene que hundirse y dejarse dominar como ha hecho en la primera parte contra el Barcelona".

Siro López iba más allá y para finalizar afirmó: "Hoy se ha vuelto a demostrar que los jugadores pueden jugar mejor al fútbol y que pueden hacer muchas más cosas de lo que han hecho a lo largo de la temporada".

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.