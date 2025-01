El "shock" que vivió la pareja de Antonio Sánchez durante el Real Madrid-Mallorca: "Sufrimos tocamientos y nos hicieron fotos aunque les dijeras que no"

El pasado jueves, durante y después del Real Madrid-Mallorca, encuentro correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España que se está celebrando en Yeda (Arabia Saudí), varios seguidores y familiares de los jugadores del club balear vivieron situaciones de acoso por parte de aficionados locales.

Además de los testimonios que hemos escuchado y leído durante los últimos días, este sábado hemos hablado con Conchi Serra, pareja del jugador Antonio Sánchez, que relató el episodio que vivió durante el choque.

"Me parece bastante feo dudar de una situación bastante heavy que nos dejó con un shock que no sabíamos donde estábamos. No tenemos por qué mentir, hemos estado en cualquier otro lugar y no nos ha pasado esto", señalaba en el micrófono de Tiempo de Juego.

Conchi confesó que ya antes del partido había gente que ya empezaba hace fotos y vídeos, pero en un primer momento quisieron pasar del tema, pero "la situación se sobrepasó".

"Yo bajé antes con un familiar y nada más salir y estábamos rodeadas y no nos dejaron pasar. Sufrimos tocamientos y nos hicieron fotos aunque les dijeras que no", desvelaba en COPE.

Conchi destacó que "el Mallorca lo organizó bastante bien e hizo todo lo que le tocaba" y denunció incluso que "había chicos de nuestra edad con chalecos, que serían contratados por el estadio, que fueron los primeros en ir hacia nosotras y nos dijeron cosas y se supone que son gente contratadas".

"Me parece bastante increíble que nosotros, que éramos menos de 500 personas, y ellos miles de personas y no teníamos ni una persona que nos protegiera", lamentó la pareja del jugador del Mallorca.

Conchi apuntó que entre los aficionados locales que les estaban acosando había tanto jóvenes como mayores: "A uno le tuve que tirar el móvil porque me parecía de vergüenza de llegar a estos puntos" e incluso reconoció que llegó a pensar "que alguien no llegaba a subir" en el autobús de vuelta al hotel.

En cuanto a denunciar estos bochornosos hechos, señaló que "a parte de que no daba tiempo, no sé cómo se está gestionando, pero se tiene que resolver. A lo mejor necesitan que vaya otro equipo y les pase lo mismo".

Denuncias, que por ejemplo, no ha llegado por parte de ninguna institución, y ni siquiera por parte de la RFEF. El presidente Rafael Louzán incluso dijo este sábado durante el acto oficial con el Real Madrid y el Barcelona que "la final es una manera también de devolver parte del cariño recibido estos días en Yeda".

Por último, Conchi opinó que esto ocurrió porque había más gente porque jugaba el Real Madrid ya que "en el Barça-Athletic no había tanta gente".

Episodio vivido por los aficionados y aficionadas del Mallorca que reaviva un debate sobre la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. En esta edición, desde el Athletic varias voces, entre ellas la de su presidente Jon Uriarte, se quejó de la disputa de la competición allí en vez de en territorio español.