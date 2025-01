La pesadilla de la afición del Mallorca en la Supercopa: "Un señor agarró de la cabeza a una niña y le acarició el pelo como si fuera un perro"

Indignación en Mallorca y en España con lo ocurrido este jueves en Jeddah. Conforme pasan las horas y los aficionados baleares hablan se van conociendo más detalles de lo que pasó en el Estadio King Abdullah y la sensación de bochorno aumenta. Sobre el césped victoria del Real Madrid por 3-0. En las gradas un comportamiento vergonzoso de parte del público con insultos, faltas de respeto y tocamientos que han provocado gran preocupación en el seno de la RFEF.

Y es que los aficionados han pasado momentos de tensión durante los 90 minutos. Así lo contaba Pere, un hincha mallorquinista que estaba en el estadio en El Partidazo de COPE. Fueron increpados, recibieron insultos y burlas. El club trabaja en la búsqueda de los agresores y está intentando recopilar todos los vídeos e imágenes de los sucedido mientras trataban de salir del estadio por la puerta 1.

“Lo peor de todo ha sido al terminar el partido. Nosotros nos hemos tenido que quedar hasta unos minutos más tarde porque teníamos que irnos todos juntos al autobús. En ese trayecto de la grada al autobús, de unos 15 o 20 minutos, nos estaban todo el rato increpando, nos hacían pasillos centenares de personas haciéndonos fotos sin consentimiento, pegándonos incluso collejas, burlándose de nosotros, haciéndonos el 3-0 con los dedos... O sea, muy, muy desagradable. La peor parte se la llevaron las mujeres, que han sufrido tocamientos, han sufrido fotos sin consentimiento... Es muy grave. La Federación se lo tiene que hacer mirar”, denunciaba.

La Cadena COPE ha hablado con Tomeu Serra, otro aficionado del Mallorca que daba su versión de lo ocurrido: "Ya durante el partido nos increpaban bastante con unas actitudes muy agresivas. No molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse. Te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban... No te tocaban, prácticamente, pero es verdad que yo presencié como acosaban a la mujer de Dani Rodríguez y tuve que apartar a dos o tres tíos de allí. Luego a una niña pequeña un señor la cogió de la cabeza y le acariciaba el pelo como si fuera un perro. Estaría muy bien que la RFEF tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección y seguridad".

RCD Mallorca Mallorquinistas en Yeda

Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, también ha criticado lo ocurrido con los seguidores del club y ha revelado que tanto la RFEF como la organización van a tratar el tema: “Una situación bastante delicada y que no puede ocurrir en un campo de fútbol, sea dónde sea. Las aficiones tienen que estar protegidas y en este caso que eramos casi visitantes debe haber seguridad para que no ocurra nada. La mujer de alguno de los jugadores fue acosada y es algo que no se puede producir. Estuve hablando con el presidente de la RFEF del asunto para que tomase las medidas oportunas y se analice lo que ha ocurrido. Pidieron disculpas porque en el partido del día anterior hubo también momentos complicados. Se iban a reunir con la organización”.

El calvario de la mujer de Dani Rodríguez

Cristina Palavra, mujer de Dani Rodríguez, vivió en sus carnes estos lamentables hechos y los denunció en una entrevista IB3 en la que aseguraba que ella y la esposa de Dominik Greif, Natalia Kaluzova, habían sido acosadas por aficionados saudís que les habían hecho fotos de cerca.

“La salida ha sido un poco complicada. Hemos ido con los niños, estábamos sin seguridad. Estaba con la niña dormida, los niños... Nos hemos visto un poco desubicados porque no teníamos a nadie protegiéndonos ahí. No se ha podido hacer nada más. Ir en grupo con la organización hasta el autobús”, lamentaba.

El futbolista ha criticado la situación vivida por su familia. En su cuenta de Instagram ha reproducido el vídeo de la entrevista a su esposa y ha escrito: “¡¡¡Una vergüenza!!! Vas a disfrutar con tu familia de un partido de fútbol y... dónde está la organización de la RFEF. ¡¡¡¡No todo es dinero!!!!“.