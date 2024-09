La reflexión de Paco González tras la 'rajada' de Uche en contra de los árbitros: "Hay un miedo..."

El jugador del Getafe Christantus Uche fue noticia esta semana por sus declaraciones en contra de los árbitros en ESPN África.

Uche, fichaje del Getafe este verano procedente del Ceuta de Primera RFEF, dio la entrevista en inglés y tuvo duras palabras para los árbitros.

"En los primeros dos o tres partidos en la Liga, lo he visto con mis ojos. Los árbitros son muy malos. Me dan una patada y el árbitro sólo me dice que me levante. No, es falta, tienes que pitarla. Pero si dan una patada a otro jugador, el árbitro la pita. Y es muy doloroso y no puedes hacer nada, no tienes ningún poder, porque el árbitro tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. No, tiene que pararlo. Yo me caeré, me darán patadas enfrente del árbitro y el árbitro no hará nada. No es bueno", indicó a ‘ESPN África’, según recoge su cuenta en ‘X’.

“El árbitro tiene el poder de hacer cualquier cosa. Él tiene que pararlo”, añadió.

El jugador nigeriano también reconoció algunos casos de racismo durante sus primeros partidos en Primera División: "Algunos aficionados gritaban puto negro, tú eres negro, esto, aquello. Eso no está bien. No está bien", afirmó en un vídeo que justo en ese instante, sin más contexto, termina sin información sobre los partidos en los que supuestamente eso ocurrió.

REACCIÓN DEL CLUB

Ángel Torres, presidente del Getafe, se mostró molesto por las declaraciones de su jugador Christantus Uche, y afirmó haber escuchado palabras racistas hacia su persona, y dijo que el centrocampista nigeriano "se ha equivocado totalmente" y que "lo que tendrá que hacer es no hablar".

Después del partido que perdió el Getafe 1-0 ante el Barcelona en Montjuic, el máximo mandatario del club azulón intentó justificar las palabras de Uche porque "no habla castellano"y por las preguntas del periodista que le entrevistó.

"No quiero justificar, pero alguien que no habla castellano, que se le ponga la alcachofa, me parece que más culpa tiene el periodista, que le pregunta estas cosas. Lo que oye, lo que está oyendo por ahí de todo el mundo, pues se le ocurre al chico decirlo. Pero si es que no entiende, no te puede decir eso. Debéis de ser un poco más correctos y respetuosos con esas cosas".

"Cuando lleve aquí un año o dos años, que entienda castellano, que diga lo que quiera. Pero ahora... Esperemos que los comités que correspondan lo entiendan y simplemente sea un aviso. Tanta culpa tienen los responsables de prensa míos que no están delante y lo escuchan y el periodista que le hace esa pregunta a una criatura que acaba de llegar hace mes y medio", agregó.

"Hablaré con él (con Uche) y veré la entrevista entera, que no la he visto. Se ha equivocado totalmente. Que no sea la pregunta correcta a un chico que acaba de llegar, no justifica, si lo ha dicho, que tenga que hablar mal de nadie. Ni de los árbitros ni de nadie", culminó.

El técnico azulón José Bordalás siguió la misma línea del presidente: "Uche Está en plena adaptación al fútbol profesional y a nuestra Liga. Hizo un comentario que obviamente estamos en contra. Sin ningún tipo de maldad. Ha quedado en eso, se lo hemos comentado. Toda la plantilla tiene un enorme respeto al estamento arbitral. Es un chico que no tiene experiencia, le han hecho muchas faltas. Ha hecho un comentario fuera de tono. Pero creo que ni él mismo era consciente de la repercusión ni de lo que comentaba. No hay que dar importancia y disculpas en nombre de todos porque tenemos mucho respeto por los árbitros"

NO HABRÁ SANCIÓN

No habrá castigo para Christantus Uche por sus palabras sobre los árbitros españoles. Así lo ha podido confirmar la Cadena COPE. Por lo tanto el CTA no entrará de oficio con el jugador nigeriano del Getafe y este se librará de una posible sanción en forma de partidos de suspensión.

Siguiendo la misma línea, Paco González, dio su opinión tras la reacción del Getafe a las palabras de su jugador: "En otra época, no hubiera pasado nada, aquí ha salido todo el club para decir que se ha equivocado, hay un miedo a la represión arbitral. ¡Qué cagazo tiene todo el mundo!, sobre todo los equipos de la zona baja.

Uche se librará de un castigo que si han sufrido otros futbolistas que en su momento criticaron la labor arbitral y pusieron en duda su honorabilidad. Su compañero Cucho Hernández y el valencianista Gayá fueron castigados cada uno con 4 encuentros. Otros como Ancelotti o Iago Aspas fueron absueltos.

Uche fue titular este sábado en el encuentro que su equipo disputó ante el Alavés y además ha recibido el cariño de la parroquia azulona con gritos de "Uche, Uche" en diferentes momentos del partido.

