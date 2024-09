Christantus Uche carga contra los árbitros de LaLiga: "Son muy malos, muy malos"

Christantus Uche, jugador del Getafe, se despachó contra los árbitros en una entrevista concedida para 'ESPN África'. "En los primeros partidos de LaLiga lo he visto con mis propios ojos. Los árbitros son muy malos", empezaba diciendo el futbolista azulón.

E insistía: "Son muy malos".

Uche se mostraba en la entrevista muy dolido y afirmaba: "Me hacen faltas y el árbitro solo dice que me tengo que levantar, y eso no es así. Es falta, la tiene que pitar".

Y añadía: "Por el contrario, si golpean a otro jugador, el árbitro señala falta y es muy doloroso. Es muy doloroso".

El futbolista del Getafe, además, se resignaba y comentaba: "El árbitro tiene el poder de hacer lo que quiera y tú (los jugadores) no puedes hacer nada, no tienes ningún poder".

Para finalizar, Uche hablaba de los comentarios racistas que ha recibido. "Algunos aficionados te llaman p*to negro, esto o lo otro... Eso no es bueno", sentenciaba.

Estas palabras del jugador azulón sobre los árbitros llegan después de las quejas del segundo entrenador, Patricio Moreno, por el trato recibido por el colegiado durante el Betis-Getafe, en el que José Bordalás terminó siendo expulsado.