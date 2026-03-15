Un futbolista ruso admite haber asesinado a una empresaria por orden de unos estafadores

Un joven futbolista ruso, Danil Sekach, admitió haber asesinado a una empresaria en su domicilio en Moscú por orden de unos estafadores, según informó este domingo el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

"Por orden de los estafadores, (el asaltante) llegó (al apartamento) para abrir la caja fuerte. Seguidamente, estos le ordenaron matar a la dueña del piso", señaló en su declaración, según informó el CIR en su canal de Telegram.

El Comité incoó contra Sekach, de 20 años, un caso penal en virtud del artículo 105 del Código Penal de Rusia (asesinato) y podría ser condenado a 15 años de cárcel. Al parecer, el asesinato se produjo el viernes cuando la empresaria en cuestión recibió varios puñetazos y puñaladas a manos del futbolista por negarse a revelar el código de la caja fuerte.

El asalto tuvo lugar en presencia de su hija de 16 años, quien también había sido engañada telefónicamente por los estafadores que se hicieron pasar por policías. Seguidamente, siguiendo indicaciones, el criminal lanzó por la ventana el botín, que incluía 2.000 dólares, joyas y monedas de colección, y mantuvo retenida a la hija hasta el día siguiente.

Sekach fue detenido el sábado en un hotel situado a unos 14 kilómetros del lugar del siniestro. "Lo admito todo y me arrepiento", añadió Sekach, quien llegó a jugar en las secciones inferiores de la selección rusa y ahora militaba en el equipo B del club Ural de Yekaterimburgo.

En ese club informaron a la agencia RIA Nóvosti de que el defensa había abandonado hace días la disciplina del equipo supuestamente para cursar estudios en Moscú. Anteriormente, Sekach jugó en las academias del Lokomotiv Moscú, Rostov, Stroguinó y Saturn.