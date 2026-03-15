Los jugadores del Barcelona votan en las elecciones entre abrazos a Laporta

La jornada electoral en el FC Barcelona ha estado marcada por la imagen de unidad entre la plantilla del primer equipo y el candidato a la presidencia, Joan Laporta. Tras disputar su partido contra el Sevilla, los jugadores acudieron al Camp Nou para ejercer su derecho al voto, donde les esperaba un efusivo Laporta.

Una celebración improvisada

La imagen de la jornada ha sido, sin duda, la de la comunión entre el equipo y Laporta, un gesto que muchos interpretan como un claro apoyo a su candidatura. El ambiente festivo contrastó con la formalidad del resto de la jornada electoral, donde otras personalidades del club también se dejaron ver.

Lo que comenzó como un acto formal de votación se transformó rápidamente en una celebración improvisada. Joan Laporta, principal candidato a presidir el club, no dudó en dar cariño a sus futbolistas, y el encuentro culminó con jugadores y candidato cantando y saltando juntos en una estampa que ha corrido por las redes sociales.

Otras caras conocidas en las urnas

A lo largo del día, varias figuras importantes del barcelonismo acudieron a las urnas. Entre ellos se encontraban el entrenador Xavi Hernández, leyendas como Sergio Busquets y el guardameta Ter Stegen, aunque este último, según se ha informado, finalmente no pudo completar la votación.

Mientras tanto, el también candidato Víctor Font ejerció su derecho al voto por la mañana, donde se mostró optimista ante los medios. Font declaró que mantenía la ilusión y afirmó que "la ola del cambio está llegando", en referencia a sus posibilidades en estos comicios.