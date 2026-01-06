Iñaki Williams: "Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa..."

El capitán del Athletic, Iñaki Williams, reconoció este martes en Yeda, donde mañana abrirán el torneo ante el Barcelona, que "quizás las palabras no fueron las adecuadas" en su crítica a que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, pero aseguró también que no se arrepiente de haberlas dicho.

"Quizás las palabras no fueron las adecuadas pero no me arrepiento", dijo el internacional por Ghana sobre su consideración de hace unos días de que "jugar en Arabia" la Supercopa "es una mierda".

"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", lamentó el capitán rojiblanco ya en Arabia, en la rueda de prensa oficial previa a la semifinal de mañana.

Al respecto, Iñaki desveló que posteriormente habló con él su entrenador, Ernesto Valverde, y que le "dijo que iba a intentar quitar hierro al asunto" matizando su crítica en una rueda de prensa.

Valverde consideró que el capitán "no estuvo muy acertado" en sus declaraciones y pidió "ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos, independientemente de que nos guste más o menos el formato" de la competición.

"Yo intenté dar mi opinión, pero quizás la palabra no fue la adecuada", zanjó el delantero bilbaíno.