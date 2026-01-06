Maldini apuesta por un favorito para la semifinal entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: "Ligeramente favorito"

Julio Maldonado 'Maldini' ha puesto rumbo a Arabia Saudita para la Supercopa de España, que se celebra en Jeda. El analista ha confirmado la noticia más importante de la previa: "Mbappé no viaja con el Real Madrid". El francés no jugará la semifinal contra el Atlético de Madrid, aunque Maldini deja la puerta abierta a su recuperación para una hipotética final. Además, ha valorado muy positivamente el formato actual de la competición, que en su opinión "ha crecido mucho en los últimos años" y ha ofrecido "excelentes partidos".

El Barça, claro favorito ante el Athletic

En la primera semifinal, que enfrentará al FC Barcelona con el Athletic Club, Maldini considera que el conjunto azulgrana es "claramente el favorito". Para el experto, la vuelta de Pedri al once titular "parece fundamental", y ha señalado su duda en la delantera entre "Lewandowski o Ferran". También ha destacado que "Lamine Yamal está recuperando su mejor nivel".

EFE Intervención de Joan García durante el Espanyol - Barcelona de LaLiga

Por el contrario, ha mostrado preocupación por el estado de forma de Raphinha, de quien ha dicho que su último partido "fue de lo peor que le he visto en los últimos tiempos". Sobre el Athletic Club, Maldini apunta que "es un equipo al que le está costando mucho presionar como antes" y que necesita recuperar "al mejor Sancet y al mejor Nico Williams" para tener opciones.

Un derbi madrileño más igualado

La otra semifinal la protagonizarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid. "Sin Mbappé, lógicamente, el Madrid pierde", ha afirmado Maldini. No obstante, ha recordado que el equipo blanco ya ha demostrado su capacidad goleadora sin el francés, y que su sustituto "obviamente, va a ser titular".

EFE MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García celebra el primer gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Sergio Pérez

A pesar de ello, el analista percibe que al Real Madrid "le cuesta mucho gobernar los partidos" y que "no termina de presionar bien", si bien ha admitido "cierta mejoría" en los primeros minutos de su último encuentro. En el plano individual, ha asegurado que "Rodrigo está mejor, por supuesto".

Sobre el Atlético de Madrid, Maldini tiene la sensación de que el equipo del Cholo Simeone "no llega bien" y atraviesa "un momento bastante delicado", especialmente en el aspecto defensivo. En este contexto, ha puesto el foco en qué pasará con Pablo Barrios y qué estrategia planteará el conjunto rojiblanco, si "una presión más alta" o un planteamiento "mucho más agresivo".

Favorito ligeramente, pero muy ligeramente el Real Madrid" Maldini

Por todo ello, Maldini concluye que el Real Madrid es "favorito ligeramente, pero muy ligeramente" para el derbi, recordando que el último enfrentamiento fue una goleada para el Atlético en el Metropolitano. Así, su pronóstico final es de un "claro favorito", el Barça ante el Athletic Club, y un favorito "muy ligero", el Real Madrid, en la otra semifinal.