La nueva confesión personal de Messi: "Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda"

En una amplia entrevista a Luzu TV, en Argentina, Leo Messi sorprendió con su última confesión personal.

Messi provocó la risa de los entrevistadores cuando confesó, de forma textual, lo siguiente: "Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda".

El propio Messi no pudo aguantarse la risa mientras le repreguntaban a qué se refería con esa frase. "Disfruto del estar solo", dijo antes de describir "el kilombo con los tres chicos corriendo para todos los lados y todo por ahí" en su casa, como parte de su rutina. "Me termina saturando y me gusta mi momento de soledad".

Messi concretó qué cosas le hacen sentirse raro: "Mi estado de ánimo depende de muchas cosas, por pequeñas boludeces, por pequeños detalles. Yo soy muy estructurado, y si me cambian lo que tenía que hacer... Tengo el día organizado de una manera y en el medio pasa algo que no está organizado, eso ya...", confesó.

No es habitual ver a Leo Messi contar cuestiones relacionadas con su vida personal o compartir asuntos relacionados con su estado de ánimo, por lo que esa frase ha gustado a sus aficionados, que han colmado el clip en redes sociales con comentarios favorables: "Más humano, más lo quiero!", "Hace una hora que le estoy sonriendo al celular" o "Me encanta que se autoperciba 'raro'".