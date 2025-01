Pedro Martín explica el penalti no pitado de Uche a Koundé durante el Getafe-Barcelona: "No le va a llamar"

Getafe y Barcelona cerraron la jornada de este sábado con un encuentro que comenzó en la localidad madrileña a las 21:00h.

Pinchazo del Atlético

Un gol de cabeza del serbio Matija Nastasic a la salida de un córner en el arranque de la segunda parte (1-0) fue la pedrada que acabó en Leganés con un Atlético de apariencia invencible, víctima de los palos y de un penalti errado por Antoine Griezmann en los instantes finales.

EFE Antoine Griezmann, lamentándose de una jugada del partido ante el Leganés

Aupado a lo más alto de la tabla y en cuartos de la Copa del Rey como consecuencia de una racha nunca antes vista en el club de 15 victorias seguidas, visitaba el cuadro rojiblanco a un rival inferior en la teoría aunque indescifrable en la práctica, que en sus últimos tres partidos como local recibió once goles del Real Madrid, la Real Sociedad y el Villarreal; pero que al mismo tiempo había sido capaz de ganar por 0-1 al Barcelona a domicilio.

EL BARÇA NO PUEDE ANTE EL GETAFE

El Getafe, gracias a un gol del uruguayo Mauro Arambarri en el minuto 34, logró empatar el encuentro contra el Barcelona que se adelantó a los nueve minutos con el gol francés Jules Kounde.

El conjunto azulgrana dominó desde el principio al final en la segunda parte pero no pudo con la resistencia y el orden del Getafe.

Oportunidad para el Real Madrid

El Real Madrid recibe este domingo a Las Palmas en el Estadio Santiago Bernabéu en un encuentro que comienza a las 16:15h. Si los de Carlo Ancelotti consiguen la victoria, se situarán líderes de Primera División.

EFE Carlo Ancelotti ha contestado a Simeone y sus palabras sobre el Real Madrid.

Un Ancelotti que en la rueda de prensa previa al partido, contenstó al entrenador del Atlético Diego Pablo Simeone: "Son cosas que a veces se dicen para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol es consciente de lo que ha representado el Real Madrid en estos 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que son espinas que duelen"

POLÉMICA

Corría el minuto 80 del encuentro, cuando los jugadores del Barcelona pidieron penalti por un agarrón de Uche a Koundé a la salida de un córner. Sin embargo, el colegiado González Fuertes no señaló la pena máxima, ni tampoco recibió la llamada de Hernández Maeso desde el VAR.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral del programa líder de la radio deportiva española del fin de semana, Pedro Martín, fue muy contundente con su opinión sobre esta polémica: "Es un penalti bastante claro, pero no se pitan nunca por VAR, si no lo ve en el campo, el del VAR no le va a llamar".

Penalti no pitado de Uche a Koundé

Y además lamentó que por "una mano absurda" sí que se pitan penaltis como ocurrió horas ante el Butarque durante el partido entre el Leganés y el Atlético.

Precisamente, uno de los protagonistas de esta acción, Jules Koundé atendió a los medios al término del partido, pero no entró a valorar esta jugada.

POLÉMICA EN BUTARQUE

En la recta final del encuentro entre el Leganés y el Atlético de Madrid, el colegiado Melero López fue a revisar una jugada en el monitor del VAR tras ser llamado por su compañero Figueroa Vázquez, árbitro encargado de la herramienta VAR en este partido.

Melero señaló penalti por unas manos de Sergio González ante el remate de Le Normand. Decisión arbitral que indignó a Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego: "Ya tenemos el penalti de cachondeo del fin de semana. Es un jugador que salta a por la pelota, le toca en la mano que tiene abierta para nivelarse. Es un penalti cachondeo".

Penalti polémico a favor del Atlético en Leganés

