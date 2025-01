La conclusión de Paco González al ver el penalti pitado al Atlético de Madrid en Leganés: "Las de ahora"

El Atlético de Madrid ha perdido este sábado por 1-0 en su visita al CD Leganés, con gol de Matija Nastasic para los pepineros, que en plena jornada 20 de LaLiga en Primera División han truncado la racha de 15 victorias consecutivas del equipo colchonero y han hipotecado su liderato, a la espera de lo que haga este domingo el Real Madrid ante la UD Las Palmas.

En el Estadio Municipal de Butarque, los locales tuvieron una ocasión clara en apenas medio minuto; el central Sergio González dio un pase en largo a Valentin Rosier, que por la banda derecha cogió desprevenido a Conor Gallagher y apuró su carrera hasta centrar raso al borde de área, donde Juan Cruz firmó un derechazo que se marchó fuera rozando el palo.

EFE Matija Nastasic celebra con sus compañeros tras marcar el 1-0 durante el partido ante el Atlético

FIN A LA RACHA DEL ATLÉTICO

La derrota en Leganés dejó la mejor racha de victorias de la historia del Atlético de Madrid en quince triunfos consecutivos, iniciados el pasado 31 de octubre con un 0-2 al Vic en la Copa del Rey y concluidos este sábado con el testarazo de Matija Nastasic, sin goles ni excusas en el conjunto rojiblanco, que perdió 82 días después para poner su liderato en duda.

No aprovechó su momento en el primer tiempo. Ni Julián Alvarez, a la escuadra; ni Antoine Griezmann, al poste y frenado después por Marko Dmitrovic; ni Conor Gallagher, reemplazado al descanso, con un cabezazo al larguero; ni Pablo Barrios, al que se lució el guardameta local, para impedir el gol del Atlético, empatado al descanso y ante el riesgo.

EFE Antoine Griezmann, lamentándose de una jugada del partido ante el Leganés

Ya había parado Jan Oblak dos remates al Leganés en el primer acto. Uno a Miguel de la Fuente. Otro a Juan Cruz, que añadió otra ocasión más en los instantes iniciales, entre el dominio y el control del conjunto rojiblanco, descuidado y derrotado de repente por un saque de esquina de Dani Raba rematado por Nastasic. Le pegada no fue del Atlético, en el que incluso Griezmann falló una pena máxima con 1-0.

POLÉMICO PENALTI

En la recta final del encuentro, el colegiado Melero López fue a revisar una jugada en el monitor del VAR tras ser llamado por su compañero Figueroa Vázquez, árbitro encargado de la herramienta VAR en este partido.

Penalti polémico a favor del Atlético en Leganés

Melero señaló penalti por unas manos de Sergio González ante el remate de Le Normand. Decisión arbitral que indignó a Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego: "Ya tenemos el penalti de cachondeo del fin de semana. Es un jugador que salta a por la pelota, le toca en la mano que tiene abierta para nivelarse. Es un penalti cachondeo".

"Ha hecho más o menos un buen partido hasta esa jugada final. Si esa jugada Sergio González pone el brazo buscando la pelota para que no la toque el Atlético de Madrid, pita el penalti. Si González toca al jugador de Atlético de Madrid para controlarlo y toca el balón con la cabeza y le va una mano que no cambia la jugada, no hay que pitar penalti. Pero, como estamos, como estamos, lo han pitado. Un 4", fue la valoración final de Pedro Martín al término del partido.

Por su parte, Gonzalo Miró, a pregunta de Rubén Martín, señaló que para él era un penalti "como un castillo", mientras que Paco González añadió que "es de las de ahora".