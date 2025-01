La imagen de la jornada: Borja Jiménez se dirige al banquillo del Atlético realizando gestos de llorar

El Atlético de Madrid cayó derrotado este sábado contra el Leganés y puso fin a su racha de 15 victorias consecutivas. El solitario gol de Nastasic dio tres puntos vitales al conjunto pepinero en su lucha por la salvación y hace que los rojiblancos puedan perder el liderato de LaLiga si el Real Madrid gana este domingo a Las Palmas.

El encuentro disputado en Butarque no estuvo exento de polémica y es que en el minuto 90 el colegiado del partido, Melero López, señaló un penalti a favor del conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone. Sergio González y Le Normand disputaron un balón aéreo que terminó golpeando en la mano del defensor local. Tras varios segundos, el árbitro fue avisado por el VAR para revisar la jugada y terminó señalando los once metros.

Griezmann, como estrella del equipo que es, cogió el esférico y se dirigió al punto de penalti, pero falló y no pudo dar un punto muy valioso al Atlético en su lucha por el título liguero.

EFE Griezmann lanza el penalti que pudo dar el empate al Atlético contra el Leganés.

LOS GESTOS DE BORJA JIMÉNEZ

Tras el penalti señalado y el fallo de Griezmann, el entrenador del Leganés se dirigió hacia el banquillo rojiblanco, haciendo gestos de llorar y hablar en clara alusión a las palabras de Siemone por los arbitrajes en rueda de prensa.

El entrenador argentino aseguró que no vio el Real Madrid - Celta de la Copa del Rey, pero que le comentaron los "episodios que hubo" y afirmó que "suceden desde hace cien años" y que no le sorprende nada.

Posteriormente, fue interrogado por si es posible competir contra el Real Madrid y el Barcelona ante estos hechos. "Sí, porque todos compitieron cien años y siguen compitiendo. Sí, se puede", sentenció.

borja jiménez pide perdón por el gesto

Borja Jiménez, entrenador del Leganés, pidió este sábado "disculpas" al banquillo del Atlético de Madrid, al que dirigió, "en el fragor de la batalla", un gesto de llorar cuando el árbitro señaló el penalti a favor del equipo rojiblanco en los últimos minutos, y remarcó que no le "representa" una actitud así.

EFE El entrenador del Leganés, Borja Jiménez, durante el partido de LaLiga EA Sports entre CD Leganés y Atlético de Madrid, este sábado en el Estadio Municipal Butarque de Madrid.

"Quería pedir disculpas, porque me ha cogido (la televisión) ahí haciendo un gesto en el fragor de la batalla, cuando hubo un penalti... En los banquillos siempre nos decimos muchas cosas sin ninguna intención y quería disculparme. No me representa, queda en una anécdota. Quería disculparme con el banquillo del Atleti, porque no me representa", afirmó.

Al término del encuentro, Borja Jiménez ha hablado "con algún futbolista" del Atlético, pero "no de eso". "Es algo muy habitual. Lo que pasa es que hoy me han cogido a mí las cámaras. No les he visto (al cuerpo técnico del Atlético al final del partido). No he visto tampoco a Diego (Simeone) al inicio, porque ha salido cuando el partido ha empezado", añadió.