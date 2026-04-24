Pedro Martín lo tiene claro sobre el posible penalti a Mbappé en el Betis - Real Madrid: "Le ha tocado un poquito y ha exagerado mucho la caída"

El partido entre el Real Betis y el Real Madrid en La Cartuja, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, ha estado marcado por la controversia. Corría el minuto 36 de la primera parte cuando Kylian Mbappé cayó dentro del área bética tras una pugna con Amrabat, desatando un intenso debate que ha sido analizado al detalle por el equipo de Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

La jugada se produjo después de que el delantero francés realizara una de sus características arrancadas, pisando el área y caracoleando ante la defensa. Fue entonces cuando, en el forcejeo con el centrocampista marroquí del Betis, Mbappé se fue al suelo pidiendo penalti. El colegiado, Soto Grado, no señaló nada y la acción continuó, pero la polémica ya estaba servida.

"Ha exagerado mucho la caída"

Pedro Martín, el experto arbitral de Tiempo de Juego, ha sido tajante en su valoración de la jugada. Para él, no hay penalti: "Le ha tocado un poquito por atrás Amrabat. Desequilibrado, no. Y ha exagerado mucho la caída". Según su análisis, el contacto existe, pero no es suficiente como para derribar al atacante del Real Madrid.

Le ha tocado un poquito y ha exagerado mucho la caída"

EFE El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Betis y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla

Una opinión compartida por el resto de colaboradores del programa, quienes apuntaban a que el propio jugador "se ha tirado". De hecho, se ha destacado que Mbappé apenas protestó la acción al colegiado. "No ha levantado los brazos", simplemente ha mirado en línea", señalaba el periodista Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' desde el estadio, reforzando la idea de que no hubo infracción punible.

No ha levantado los brazos, simplemente ha mirado en línea"

Una primera parte de alternativas

Más allá de la polémica, el directo del Betis - Real Madrid ha ofrecido una primera mitad llena de alternativas. El Real Madrid salió enchufado y se adelantó en el minuto 17 gracias a un gol de Vinicius, que aprovechó un rechace del portero Álvaro Valles a un tiro lejano de Fede Valverde para anotar su decimonoveno tanto de la temporada.

El encuentro también tuvo otras jugadas para el análisis arbitral. A los dos minutos, el Betis pidió penalti por manos de Brahim, una acción que Soto Grado desestimó. Más tarde, en el minuto 23, fue Brahim quien reclamó manos de Ricardo Rodríguez dentro del área, otra acción que no fue a más.

El Betis no le perdió la cara al partido y, tras la lesión de Marc Bartra que obligó a la entrada de Diego Llorente, experimentó una notable mejoría. El conjunto de Manuel Pellegrini comenzó a llegar con más peligro, especialmente por la banda de Ez Abde, y puso en serios aprietos a la defensa madridista en el tramo final del primer tiempo.

EFE El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (i), disputa el balón ante el defensa del Betis, Marc Bartra, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Betis y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla

La reacción verdiblanca se topó con un inspirado Andriy Lunin. El portero ucraniano se convirtió en el héroe de su equipo con varias paradas de mérito, destacando una mano providencial a un tiro de Antony en el minuto 44 y un doble paradón en el tiempo de añadido, primero en un mano a mano ante Bakambu y después a otro intento de Antony. Gracias a él, el Real Madrid se fue al descanso con la ventaja de 0-1 en el marcador.

El Madrid se juega LaLiga

El equipo de Álvaro Arbeloa afronta este partido como una final en su lucha por LaLiga, buscando presionar al líder. Por su parte, el Betis necesita los puntos para afianzar su quinta plaza y seguir soñando con un puesto en la próxima Champions League. La intensidad del choque y jugadas como el posible penalti a Mbappé demuestran que ambos equipos se están jugando mucho en este tramo final de la temporada.