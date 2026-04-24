"Me gusta que no hayan pitado el posible penalti de Ricardo Rodríguez por mano tras el tiro de Brahim en el Betis - Real Madrid, son jugadas normales del fútbol"

El partido entre el Real Betis y el Real Madrid en La Cartuja ha estado marcado por una acción polémica en el minuto 23. Un disparo de Brahim Díaz impactó en la mano de Ricardo Rodríguez dentro del área, pero el colegiado Soto Grado decidió no señalar penalti, una decisión que ha generado un amplio debate en el programa Tiempo de Juego de la COPE.

La jugada de la discordia

La controversia surgió tras un barullo en el área del Betis que acabó con el tiro de Brahim. El balón golpeó claramente en el brazo del defensor suizo, que lo tenía en una posición considerada natural y muy cercana al cuerpo. El árbitro, Soto Grado, hizo un gesto indicando que el brazo estaba abajo, desestimando las protestas de los jugadores del Real Madrid.

EFE El jugador del Real Madrid Brahim Díaz (izda) es ayudado a levantarse por el jugador del Real Betis Álvaro Fidalgo, durante el partido de la jornada 34 de LaLiga de fútbol que Real Betis y Real Madrid disputan este jueves en el estadio de La Cartuja, en Sevilla

En la retransmisión de Tiempo de Juego, el equipo de Manolo Lama analizó la jugada. Aunque inicialmente se barajó un posible fuera de juego previo de Bellingham que anularía la acción, finalmente se confirmó que no existía. La decisión del árbitro se basó únicamente en su interpretación de la mano.

Gusta que no lo haya pitado, fíjate lo que te digo, porque es que estas son las jugadas normales del fútbol"

Uno de los comentaristas expresó su satisfacción con la decisión arbitral: "Gusta que no lo haya pitado, fíjate lo que te digo, porque es que estas son las jugadas normales del fútbol". Esta opinión defiende que no todas las manos deben ser sancionadas, abogando por recuperar el criterio de la intencionalidad. Sin embargo, también se reconoció que "esos penaltis se suelen pitar", lo que evidencia la confusión que genera la normativa actual entre jugadores y analistas.

El Betis de atrás es una feria"

El análisis del partido también dejó comentarios contundentes sobre el rendimiento defensivo de los locales. "Escúchame lo que te digo, Poli, el Betis de atrás es una feria", se llegó a escuchar en la retransmisión, reflejando las facilidades que el conjunto verdiblanco estaba concediendo en su zaga.

Así fue la primera parte

El encuentro comenzó con un ritmo trepidante. Apenas en el minuto 2, el Betis reclamó un penalti por manos de Brahim que, tras una breve revisión, no fue concedido. El Real Madrid, por su parte, salió enchufado y empezó a acumular saques de esquina, mostrando su intención de buscar con velocidad la portería rival.

El marcador se inauguró en el minuto 17 gracias a Vinicius. Un tiro lejano de Fede Valverde fue despejado por el meta Álvaro Valles, y el brasileño, muy atento, aprovechó el rechace para marcar el 0-1 con un tiro cruzado. Este tanto supuso el decimonoveno gol de la temporada para Vinicius.

EFE Los jugadores del Real Madrid, el brasileño Vinicius Junior (d) y el alemán Antonio Rudiger, celebran el primer gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Betis y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla

La primera mitad también estuvo marcada por la lesión de Marc Bartra en el minuto 29, quien tuvo que ser sustituido por Diego Llorente. El partido continuó con llegadas a ambas áreas, incluyendo una tarjeta amarilla para Amrabat en el minuto 38 y otra para Huijsen en el 40.

Los minutos finales antes del descanso fueron de claro dominio bético, pero se toparon con un Lunin estelar. El portero del Real Madrid realizó varias paradas de mérito, destacando una mano a un tiro ajustado de Antony y un mano a mano ante Bakambu. A pesar de las ocasiones, el marcador no se movió, tal y como se pudo seguir en el directo del Betis - Real Madrid.

Un criterio arbitral en el punto de mira

La polémica mano de Ricardo Rodríguez ha vuelto a poner el foco sobre el cambiante criterio arbitral con este tipo de jugadas. "Cambia cada semana", lamentaban en Tiempo de Juego, donde se espera que "Sotogrado eleve el nivel arbitral" tras una jornada intersemanal calificada de "horripilante". Puedes escuchar un análisis más detallado de la mano en los audios del programa.

Además de la mano, los comentaristas señalaron otro "error del fútbol" en una jugada posterior. El árbitro pitó un fuera de juego del Real Madrid cuando el Betis ya había recuperado la posesión, interrumpiendo una posible ventaja para el equipo local. "Si ya la recupera el Betis, no pites fuera de juego", sentenciaron, criticando una pérdida de tiempo innecesaria.