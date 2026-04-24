Pedro Martín y el posible penalti de Brahim por mano en el Betis - Real Madrid: "Si la pelota le hubiera pegado en la zona del bíceps..."

El Real Madrid afronta este viernes una exigente visita al Real Betis en el Estadio de La Cartuja, en un duelo clave para mantener viva la pelea por La Liga.

VISITA AL BETIS PARA MANTENER VIVA LA LUCHA POR LA LIGA

El conjunto blanco está obligado a sumar fuera de casa si quiere seguir presionando al FC Barcelona, que le aventaja en nueve puntos a falta de seis jornadas. Y enfrente tiene un equipo verdiblanco más necesitado, que busca consolidar la quinta plaza que podría darle acceso a la próxima Champions.

EFE Brahim Díaz protege el balón ante la presión de Abde en el Betis - Real Madrid.

Y para lograr sus respectivos objetivos, tanto Álvaro Arbeloa como Manuel Pellegrini han realizado varios cambios en sus onces iniciales. El técnico madridista, ante las bajas de Militao y Arda Güler, ha decidido realizar cuatro variaciones en su alineación. La gran novedad es el regreso Thiago Pitarch y también destaca la presencia de Rüdiger, Mendy y Brahim. Y las modificaciones del chileno, por su parte, son la introducción en el equipo de Bellerín, Fidalgo, Ricardo Rodríguez y Antony.

LA POSIBLE MANO DE BRAHIM QUE NO FUE PENALTI

Algunos aficionados del Betis todavía estaban entrando a La Cartuja cuando en el minuto 9 los futbolistas verdiblancos reclamaron un penalti por una mano de Brahim en una acción en la que el futbolista del Madrid controlaba el balón para despejarlo.

Momento exacto en el que Brahim intenta controlar el balón

Los pupilos Pellegrini protestaron a Soto Grado. Pero el colegiado, después de que la jugada finalizara con un córner a favor del conjunto madridista, hizo un gesto claro con los brazos para indicar que en la acción no se produjo ninguna infracción.

LA EXPLICACIÓN DE PEDRO MARTÍN

Las imágenes de la retransmisión no terminaron de despejar las dudas porque eran todas muy alejadas. Pero en la retransmisión de Tiempo de Juego, Pedro Martín explicó por qué el colegiado no señaló los once metros.

"Ha sacado el brazo Brahim, pero no sé dónde le ha dado", empezó diciendo el comentarista arbitral del programa. Y agregó seguidamente: "Si le da en el brazo, es falta porque lo ha sacado para controlar el balón".

Heri Frade, por su parte, comentaba: "Solo le salvaría si le diese en la molla legal del brazo".

Y tras las repeticiones mostradas por la realización, Pedro Martín comentó: "La molla legal del brazo es cerca del hombro y si la pelota le hubiera pegado en la zona del bíceps, sí sería mano".