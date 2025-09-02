COPE
El padre de Jorge de Frutos, tras su llamada con la selección: "Espero que nos traiga la camiseta firmada por sus compañeros"

Luis Munilla entrevistó al padre de Jorge de Frutos, que fue convocado por primera vez por Luis de la Fuente para la selección española. 

Jorge de Frutos, con la camiseta de España
Teresa Vasallo Fernández

