Paco González deja claro qué habría hecho si él hubiera sido Zelenski en la reunión con Trump: "Me entraron unas ganas..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este viernes que ha comenzado a "delimitar" un acuerdo de paz con Rusia al principio de su encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, caracterizado por una discusión elevada de tono entre ambos, cuando el mandatario estadounidense ha reprochado a su invitado que está "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

la reunión estados unidos-ucrania

"Hemos empezado a delimitar un acuerdo y creo que puede ocurrir", declaró Trump en el prolegómeno de la reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca. La idea era que Trump y Zelenski firmarán un acuerdo de entendimiento por el que Ucrania concedería a Estados Unidos el acceso a sus "tierras raras" a cambio del seguimiento de la ayuda norteamericana contra la invasión rusa. Sin embargo, todo se fue al traste.

Un encuentro que también estaba destinado a limar asperezas después de que Zelenski hubiera expresado su temor a un posible acuerdo entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania sin la participación de Kiev en las negociaciones.

Jim LoScalzo - Pool via CNP Zelenski y Trump, durante la reunión en la Casa Blanca

"JUGANDO CON LA TERCERA GUERRA MUNDIAL"

Lo que al principio comenzó como una apacible conversación acabó degenerando en una tensa discusión ante los medios en el momento que empezó a aparecer la cuestión de los orígenes de la guerra y el respaldo norteamericano. "¿Crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos de América", incidió en ese momento el vicepresidente de EEUU, JD Vance, "y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

En ese momento, Trump se ha sumado a las críticas y avisado a Zelenski de que no está, ni mucho menos, en una posición idónea para hacer exigencias. "No tenéis suficientes tropas", ha añadido Trump. "No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando", ha declarado el presidente estadounidense, ya en medio de constantes interrupciones. "Ahora mismo no tenéis las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, están jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para este país", ha añadido en un encontronazo viral que ha dado la vuelta al mundo y mucho que hablar.

paco gonzález habla del incidente

En el inicio del Tiempo de Juego de este sábado, Paco González no ha podido evitar comentar un suceso del que todo el mundo habla y ha dejado claro qué hubiera hecho él si hubiera estado en la piel del presidente ucraniano a la vez que ha trasladado la cuestión a los oyentes: "¿Qué habrían hecho ellos si hubieran sido Zelenski".

Europa Press Donald Trump y Volodímir Zelenski

"Yo lo tengo muy claro, me levanto y me voy", ha dejado patente el director del programa antes de enumerar una serie de 'peros'. "Igual eso está muy mal hecho. Si lo que hemos visto es lo que pasó, que no hubo un previo en el que Zelenski estuvo borde, el que ayuda humilla al que pide ayuda y eso me parece lamentable. Nadie se debe dejar humillar, pero es verdad que Zelenski no está ahí por el mismo. Necesita ayuda del país que más les ha ayudado, tiene que ser agradecido, por lo tanto, y está en representación de gente que lo necesita y debe comerse el orgullo. Pero cuando Vance empieza a levantarle la voz me entraron unas ganas de decir, como decía Pepe, yo si fuera Zelenski hubiera dicho cuando sepas hablar vuelvo a la Casa Blanca, con voz muy bajita. Esto son calentones que le dan a uno. Un jefe de estado no puede permitirse esos calentones", ha explicado Paco González.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).