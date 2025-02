Trump y Zelenski, a gritos en el Despacho Oval: "¡Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial!"

Nunca había ocurrido algo parecido a lo que acaba de ocurrir en Washington: Donald Trump y Volodomir Zelenski se han enzarzado públicamente en una bronca monumental en la que también participa el vicepresidente JD Vance. “Tú no estás en una buena posición, no tienes las cartas ahora mismo”, le espetaba el nuevo presidente de Estados Unidos. “Con nosotros empiezas a tener cartas”. “No estoy jugando a las cartas”, le respondía Zelenski.

“Estás coqueteando con la tercera guerra mundial, estás coqueteando con la tercera guerra mundial y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este país. Con todo el respeto, este país que te ha respaldado más que otros lo han hecho”, le insistía Trump.

El corresponsal de COPE en Washington señalaba que nunca se ha visto una reunión así en el Despacho Oval. “La bilateral entre Trump y Zelenski ha estallado en una bronca sin precedentes, con el presidente de Estados Unidos y su vicepresidente, JD Vance, lanzando durísimas acusaciones contra el líder ucraniano”. Y es que Vance le ha recriminado a Zelenski convertir la reunión en una disputa pública, y lo ha acusado de estar en una gira de propaganda.

EFE Zelenski interviene durante la reunión con Trump en el Despacho Oval

Trump ha elevado la voz y le ha advertido de que no está en una buena posición y de que es él quien propicia una tercera guerra mundial. También le ha reprochado que Ucrania se esté quedando sin soldados mientras rechaza un alto el fuego. Zelenski, por su parte, ha intentado responder, y no lo ha conseguido en todo el rato. Ha insistido cuanto ha podido en que debe haber garantías de seguridad y que Ucrania nunca aceptará solo un cese al fuego.

“El shock que se ha vivido aquí en la Casa Blanca en cuando esto ha sucedido ha sido, o sea, podías escuchar un alfiler caer, se han compartido imágenes de lo que era eso y de verdad demuestran el momento completamente, de verdad, siento utilizar este adjetivo, pero alucinante. La embajadora ucraniana estaba con la cabeza entre las manos, conmocionada”, explicaba Alandete en La Linterna.

Trump no negociará con Zelenski

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que no negociará con él, le recriminó haber "faltado al respeto" a EE.UU. y le dijo que puede volver cuando "esté listo para la paz". "Es increíble lo que sale a la luz a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz", escribió Trump en una publicación en su red social Truth Social.

El presidente de EE.UU. ha recibido hoy a su homólogo ucraniano, con la intención de firmar un acuerdo por el que Ucrania compartirá el 50 % los ingresos que obtenga de la futura "monetización” de todos los recursos naturales del país.