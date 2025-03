El diplomático Chencho Arias analiza el choque Trump-Zelenski: "Si Europa no se vuelca, el futuro de Zelenski está en negro"

Vamos a situarnos en Estados Unidos, en Washington, tras esa bronca, tras esa encerrona protagonizada por Donald Trump y su vicepresidente Vance. Ambos trataron de humillar en todo momento al presidente ucraniano, Zelenski.

Lo vamos a analizar en 'Mediodía COPE' con el diplomático Chencho Arias. Chencho ha sido embajador español ante la ONU.

Lo primero que sintió al ver la escena "es vergüenza y bochorno. Esto fue una encerrona que no tiene nombre, de la que solo entre los dirigentes mundiales es capaz de hacer una persona como Trump, que tiene escasos escrúpulos".

Incide Chencho Arias en que le avergonzó lo que vio porque "a un hombre que no ha empezado la guerra, sino que ha sido invadido, y ellos están tácita o explícitamente diciendo que él es culpable. Es una cosa increíble".

"EL CHOQUE NO ESTABA PREPARADO AL 100%"

El diplomático, por otro lado, cree que "no estaba preparado al 100%, y algunas respuestas de Zelenski causaron nerviosismo, pero en parte tenía que estar preparado porque no puede Trump inventarse de pronto una entrevista con un político crucial ahora mismo en Europa y montarla ante las cámaras. Eso es insólito. Yo no lo he visto en mi vida".

Y es insólito, cuenta, porque normalmente "no se discute a puerta abierta. El ego tiene mucho que ver aquí, aparte de sacarle los cuartos a Zelenski con lo de las tierras raras, pero el ego tiene mucho que ver".

Trump y Zelenski durante la tensa reunión celebrada en la Casa Blanca

La pregunta que surge ahora es la siguiente, ¿ahora qué? ¿Qué futuro le espera a Ucrania después de que Donald Trump haya amenazado a Zelenski con retirarle la ayuda militar? Responde que si Trump abandona a Zelenski del todo y "Europa no se vuelca, el futuro de Zelenski está en negro".

Desarrolla este argumento, asegurando que "si a Zelenski no se le ayuda, si no se vuelca Europa, hay poco que hacer".

