El descontento de Dani Senabre pese al triunfo del Barcelona: "Yo no quiero ver cómo sacan amarilla a Joan García por perder tiempo en el Camp Nou contra el Alavés"

El FC Barcelona remontó este sábado a un Alavés que se adelantó en el marcador en el primer minuto del partido con un gol de Pablo Ibáñez (1-0). Un triunfo que sirve al equipo azulgrana para dormir líder con 34 puntos, dos más que el Real Madrid.

REMONTADA AZULGRANA PARA DORMIR EN EL LIDERATO

Ese tanto inicial sorprendió a los de Hansi Flick, pero se sobrepusieron del golpe rápidamente cuando Lamine Yamal anotó el 1-1, tras una gran acción de Raphinha por el lado izquierdo del ataque. El Barça poco a poco fue imponiendo su ritmo y encerró al equipo vitoriano. Una insistencia que dio sus frutos en el minuto 25, cuando Dani Olmo ponía el 2-1 en el marcador con un remate en el primer palo.

El Alavés intentó responder a través de Abde Rebbach y Boyé, que obligaron a Joan García a emplearse a fondo para evitar el empate. Mientras que el Barcelona buscaba sentenciar un partido que se volvió muy trabado. Lewandowski tuvo en sus bota el 3-1 en los primeros compases de una segunda parte que se le hizo muy larga.

EFE Dani Olmo y Pedri tras el tercer gol del Barça ante el Alavés

Y prueba de ello fue el tramo final del partido, donde los de Eduardo Coudet apretaron en busca de un empate del que les privó Joan García con varias intervenciones de mérito, como sucedió en un mano a mano con Guridi que el guardameta sacó con el pie izquierdo. Sin embargo, el FC Barcelona sentenció el partido con un nuevo gol de Dani Olmo, que puso el 3-1 definitivo en el marcador para cerrar el triunfo azulgrana.

EL DESCONTENTO DE DANI SENABRE

Dani Senabre analizó en Tiempo de Juego la sufrida y trabajada victoria del Barcelona contra el Alavés e incluso se mostró crítico con el juego del equipo. "El titular que vamos a ver mañana en todas las versiones electrónicas de la prensa de aquí, es que el Barça duerme líder. Y es cierto", empezó diciendo el comentarista.

EFE Los jugadores del FC Barcelona celebra un gol de Dani Olmo contra el Alavés.

Y agregó: "Pero yo, sinceramente, hay partido que el Barcelona ha perdido o empatado, como el de Brujas, donde me voy más feliz y más contento de cómo me voy hoy. Yo no quiero ver como sacan amarilla al portero del Barça por perder tiempo en el Camp Nou contra el Alavés".

Para finalizar, Dani Senabre señaló: "Y, sinceramente, creo que si el Barcelona sufre siendo él mismo, no tengo queja. Es decir, si sufre porque ataca y deja le cazan atrás, yo eso lo doy por bueno. Pero si sufres por traicionarte a ti mismo, por renunciar a atacar... pues es algo que deja peor sabor de boca".