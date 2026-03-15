Manolo Lama: "Además de aperitivo ha metido a todos los chavales para demostrar que no solamente existe la cantera del Barça"

El Real Madrid goleó al Elche (4-1) en un partido que sirvió para meter presión al liderato de LaLiga y, además, para que Álvaro Arbeloa diera minutos a varias de las joyas de La Fábrica. El técnico blanco acabó el encuentro con hasta siete canteranos sobre el césped del Santiago Bernabéu, en una noche que culminó con un golazo de Arda Güler desde su propio campo.

Este contexto fue el punto de partida para el análisis de Manolo Lama en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE. El periodista deportivo defendió el valor de la cantera madridista, asegurando que el partido fue una demostración: "Además de aperitivo ha metido a todos los chavales para demostrar que no solamente existe la cantera del Barça, que también el Madrid tiene cantera".

Jugadores capacitados

Lama considera que, aunque de este tipo de partidos no se pueden "sacar grandes conclusiones", sí demuestran que el club tiene recursos en su fútbol base. "Si un día los necesitas, los chavales están capacitados para echarte una mano 20 ó 30 minutos", afirmó el comunicador, subrayando su potencial para aportar al primer equipo cuando se les requiera.

EFE Thiago Pitarch, durante el Real Madrid-City

El narrador insistió en la calidad de los jóvenes talentos del club, aunque pidiendo calma sobre su futuro. "Los chavales son buenos", sentenció, para después matizar: "Unos chavales que están en la cantera del Madrid no pueden ser malos. Otra cuestión es si están para ser titulares en el Madrid. Y, bueno, pues eso solamente el tiempo lo dirá".

Prudencia con las expectativas

Manolo Lama también advirtió sobre el peligro de generar demasiada expectación. "No nos debemos volver locos ni tampoco volverlos a ellos", aconsejó. Mencionó a varios jugadores como Thiago Pitarch, Yáñez, el extremo, César Palacios o Cestero, un buen pivote, pero recordó que el salto al primer equipo es complicado.

Explicó que el rendimiento en el fútbol formativo no siempre garantiza el éxito en la élite. "Hay jugadores que, a lo mejor, te llaman mucho la atención en categorías inferiores y luego, por lo que sea, se asustan", comentó, mientras que otros de perfil "más grises" acaban adaptándose mejor al primer equipo.