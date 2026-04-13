Achraf Hakimi rompe su silencio sobre el juicio por violación y clama su inocencia: "Estoy tranquilo"

Achraf Hakimi, lateral marroquí del PSG, ha roto su silencio este lunes sobre el proceso en el que es acusado de violación. El futbolista ha afirmado ser inocente y ha asegurado estar tranquilo ante la decisión de que sea llevado a juicio, una resolución que su abogada ya ha recurrido.

Durante la rueda de prensa previa al partido de la Champions League contra el Liverpool, Hakimi fue preguntado por el caso y se mostró sereno. "Sé que esta acusación es falsa. Me siento tranquilo y estoy concentrado en lo que viene. Lo dejo en manos de mis abogados y de la justicia", ha respondido.

Dos versiones enfrentadas

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando una mujer acusó al futbolista, de 27 años, de una presunta violación en la residencia del jugador. Las versiones sobre lo que ocurrió son totalmente diferentes. Mientras la denunciante habla de una penetración con los dedos, Hakimi afirma que solo hubo besos consentidos y una caricia "en la parte inferior con su consentimiento".

La abogada del internacional marroquí, Fanny Colin, ha criticado la decisión de enviarle a juicio, subrayando que la acusación se fundamenta exclusivamente en la palabra de la denunciante. Por el momento, el tribunal penal todavía no ha puesto una fecha para la celebración del juicio.