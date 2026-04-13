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Zverev también reclama más privacidad para los tenistas: "Tuve que cambiar el pin del móvil porque todo el mundo lo vio en televisión"

Alexander Zverev se une a la corriente de tenistas que reclaman lugares con privacidad total para los deportistas

Alexander Zverev ganó en cuatro sets al canadiense Diallo en su debut en Melbourne.

EFE

Alexander Zverev, durante un partido en Melbourne.

Javier Jurado

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Alexander Zverev también reclama más privacidad en las pistas para los tenistas.

El tenista alemán ha pedido este lunes, en la rueda de prensa previa a su primer partido en el torneo de Munich, que haya menos cámaras encima de los deportistas.

De hecho, se respaldó en una mala experiencia reciente: "Me mandaron un mensaje que decía que se había visto por televisión que estaba desbloqueando mi teléfono. Así que todo el mundo vio el código pin", por lo que tuvo que cambiarlo.

Además, recordó la polémica que se montó a primeros de este año cuando las cámaras captaron a la estadounidense Coco Gauff destrozando su raqueta en un ataque de rabia en el pasillo de camino a vestuarios: "Ella pensaba que nadie la veía, por lo que fue un gran problema".

Por ese motivo, Zverev pide lugares sin cámaras: "Todos sabemos que hay cámaras por todas partes y está bien, pero debería haber lugares donde uno tenga privacidad. El hecho de que la contraseña de mi teléfono fuera visible es innecesario", pidió.

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