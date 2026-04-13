Reparto de puntos insuficiente para el Real Valladolid

En un ambiente 'retro', que trajo a la memoria el Pucela de Pacho Maturana, Higuita o Valderrama, los de Fran Escribá tomaron la iniciativa del juego, controlando el balón y logrando el primer disparo a la portería rival en el minuto 4, de Chuki, sin problemas para Magunagoitia.

Ya era más de lo que el cuadro blanquivioleta propuso en León. Se notaban las ganas de redención, de mostrar una imagen agresiva en ataque, y con claridad de ideas, ante un Eibar que mantenía la calma, esperando un error de los locales.

En 26 minutos, los jugadores del Valladolid ya habían obligado a intervenir al meta visitante en dos ocasiones, mientras que el Eibar apenas había pasado del centro del campo, pero no se mostraba incómodo sin el balón.

El peso del partido lo llevó, de manera prácticamente absoluta, el Real Valladolid, pero no pudo marcar, lo que pudo beneficiar, y mucho, al equipo vasco en la segunda mitad, aprovechando la tensión o ansiedad de un rival más necesitado.

Esa presión quedó evidenciada con la amarilla a Alejo por protestar un saque de banda. Chuki, empeñado en hacer la guerra por su cuenta, como si estuviera solo en el campo, tomó malas decisiones y estuvo desubicado.

Enfrente, la templanza del Eibar, que se fue adueñando del juego. La respiración de los aficionados blanquivioletas se detuvo al pitar el colegiado un penalti por derribo de Alejo a Adu Ares, pero el VAR entró en acción y, finalmente, no se señaló la pena máxima.

Eso dio impulso al Valladolid, junto a la entrada de más piezas ofensivas, en busca de la victoria en el tramo final del choque, pero esa lucha no obtuvo réditos ante un Eibar que supo defender muy bien su área.

ficha del partido

Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Clerc; Ponceau, Juric; Meseguer (Latasa, m.65), Chuki (Sanseviero, m.86), Biuk (Peter, m.75); Marcos André.

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Jair Jr., Arbilla; Sergio Álvarez, Javi Martínez (Olaetxea, m.74); Adu Ares (Álvaro Rodríguez, m.88), Ander Madariaga (Martón, m.69), Guruzeta (Bautista, m.88); Corpas.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Comité aragonés). Amonestó a los locales Iván Alejo (m.54), al técnico Fran Escribá (m.84) y Peter (m.88), y a los visitantes Ander Madariaga (m.12), Adu Ares (m.61), Jair Jr (m.72), Arbilla (m.87) y Olaetxea (m.94). También mostró cartulina roja al utillero del Real Valladolid, Justo Camacho (m.84).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio José Zorrilla ante 15.314 espectadores.