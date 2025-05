Uno de los heridos en el atropello múltiple de Cornellà antes del Espanyol - Barça es el hijo de García Albiol

Publicado el 15 may 2025, 23:16

Minutos antes del inicio del Espanyol - Barcelona, el entorno del RCDE Stadium se vio sacudido por un atropello múltiple que dejó varios heridos. Entre ellos, se encuentra el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha confirmado el incidente desde el hospital donde se encuentra acompañando al joven.

Fue el periodista Jorge Hevia, durante la retransmisión de Tiempo de Juego en COPE, quien trasladó las palabras del propio Albiol: “Lo primero, agradecerle que desde el box, donde está ahora con su hijo, nos haya respondido”. Hevia detalló que el hijo del alcalde está siendo sometido a pruebas médicas pero que “está bien” y que “no creo, dice textualmente, que sea nada más que un esguince y algún golpe, de los mejor parados”.

COPE / QUIQUE IGLESIAS Así ha quedado el coche tras el atropello

El suceso tuvo lugar pocos minutos antes de las 21:30 horas, cuando una conductora atropelló accidentalmente a una mujer y, tras un momento de confusión y nervios, volvió a acelerar embistiendo a más aficionados que se encontraban en las inmediaciones del estadio.

El coche, los gritos y el pánico

Testigos presenciales narraron escenas de auténtico desconcierto. En Tiempo de Juego, uno de los aficionados presentes confesaba: “Menos mal que no he traído a mi hijo porque siempre lo traigo”. Según relató Quique Iglesias, la secuencia fue doble: primero el atropello de una mujer que quedó bajo el coche, y luego, un segundo acelerón en el que la conductora, presa del pánico, arrolló a más personas.

La situación fue tan impactante que incluso un aficionado saltó al campo para pedir al árbitro la suspensión del partido. Cristian García Martínez, como él mismo se identificó, explicó su decisión ante Paco González: “Hoy me llevo una sanción porque he saltado una valla para decirle a Joan García que aquí no se podía jugar este partido. Toda la grada gritaba ‘¡suspensión, suspensión!’”.

Imagen de uno de los vídeos que grabó el momento del atropello

La actuación de este aficionado ha sido ampliamente comentada, especialmente por la reacción de Soto Grado, el árbitro del encuentro, que detuvo brevemente el partido antes de reanudarlo tras confirmar que la situación estaba bajo control. “A mí me parece una vergüenza que después de lo que ha pasado se esté jugando un partido de Primera División”, reprochó el aficionado, cuestionando si una reacción similar habría ocurrido en otros estadios como Montjuïc o la Castellana.

El alcalde agradece el apoyo

Mientras tanto, el propio Xavier García Albiol hizo pública la situación a través de sus redes sociales, dando las gracias por las muestras de interés y asegurando que su hijo se encuentra bien. Además, expresó su deseo de que el resto de afectados presenten heridas leves y puedan recuperarse pronto.

Los Mossos d’Esquadra informaron a través de su cuenta oficial que hubo “varias personas heridas en las inmediaciones del estadio del Espanyol al ser atropelladas por un vehículo”, aunque destacaron que “la situación está controlada y en ningún caso supone un riesgo para las personas que se encuentran en el interior del recinto deportivo”.

La conductora del vehículo, un Peugeot 208 blanco, fue detenida tras los hechos. Según las primeras informaciones, al menos una de las heridas fue trasladada a un hospital, mientras que el resto de afectados fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia.