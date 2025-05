El aficionado que saltó al campo para avisar del atropello: "Pedí que pararan el partido y volvería a hacerlo"

En la previa del partido entre el Espanyol y el Barcelona se vivió un momento de angustia cuando un coche arrolló a un grupo numerosos de aficionados pericos con su coche. En las imágenes se pudo ver cómo un coche blanco detenido, aceleraba de golpe ante la multitud, dejando una decena de heridos pero nadie grave.

COPE / QUIQUE IGLESIAS Así ha quedado el coche tras el atropello

El partido comenzó a las 21:00 horas y a los 10 minutos, Soto Grado lo detuvo cuando un aficionado saltó al campo para pedir que detuvieran el encuentro debido al atropello que se había vivido en los exteriores. Finalmente, el árbitro habló con la seguridad del estadio, que informó por los altavoces sobre el atropello, aclarando que la situación estaba controlada y que no había heridos graves.

En Tiempo de Juego, Quique Iglesias pudo contactar con el aficionado del Espanyol que saltó a hablar con el portero del Espanyol, Joan García, para pedir que se detuviera el partido: “Cristian García Martínez, es mi nombre, porque hoy me llevo una sanción. Una sanción porque he saltado un la valla para decirle a Joan García que aquí no se podía jugar este partido. Toda la grada estamos gritando 'suspensión, suspensión' y Joan se acercaba diciendo 'qué pasa, qué pasa'.... Posiblemente haya cometido un error. He saltado y le he dicho a Joan que había un atropello masivo fuera y con heridos”. El aficionado contó cómo fue expulsado del estadio: “Rápidamente han venido tanto de seguridad del estadio, a los cuales no tengo nada que reprocharles porque estaban haciendo su trabajo y me han echado del campo. Posiblemente me lleven una multa de 3.000 euros por haber hecho lo que he hecho. No lo niego, lo he hecho, lo volvería a hacer”.

Además, le mostró a Paco González su indignación por la decisión de Soto Grado: “A mí me parece una vergüenza que después de lo que ha pasado se esté jugando un partido de Primera División. Y yo me hago una pregunta. Si hubiera pasado en Montjuic... ¿se jugaría el partido? Si hubiera pasado en la Castellana, ¿se jugaría el partido?. Yo no te puedo decir que haya visto un atropello, porque no lo he visto. En un momento, un coche ha atropellado a tantas personas, lógicamente la gente piensa cosas. Pero a mí, sinceramente, me parece una vergüenza que en España, cuando se para un partido, cuando a una persona le da un ataque de ansiedad en un estadio, por decirlo de alguna manera, me parece bien. Y que no se pare este partido....”