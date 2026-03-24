Luis García Plaza firma como nuevo entrenador del Sevilla

El Sevilla FC ha oficializado la contratación de Luis García Plaza como nuevo entrenador del primer equipo, con un contrato que lo vincula a la entidad hasta 2027. El técnico madrileño, nacido el 1 de diciembre de 1972, cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría, habiendo dirigido un total de 229 partidos en Primera División.

Una carrera forjada desde abajo

La trayectoria de García Plaza en los banquillos comenzó a una edad temprana, con solo 30 años, tras una retirada prematura como futbolista por una lesión. Sus primeros pasos los dio en la UD Altea, pasando después por el Villajoyosa CF. Su buen hacer le llevó al filial del Villarreal CF, con el que luchó por el ascenso a Segunda B, y posteriormente al Elche CF y al Benidorm CF, alcanzando con este último la fase de ascenso a Segunda.

Su primer gran éxito llegó en la temporada 2008/09 al fichar por el Levante UD, donde no solo logró la permanencia en Segunda División, sino que consiguió un inesperado ascenso a Primera en su segundo año. Tras mantener al equipo granota en la élite, el Getafe CF se hizo con sus servicios, logrando estabilizar al conjunto azulón en la máxima categoría durante varias campañas.

Etapas en el extranjero y éxitos recientes

En 2014, inició su primera aventura internacional en el Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos, seguida de una etapa en el Beijing Renhe de la Superliga china. Tras un breve regreso a España para dirigir al primer equipo del Villarreal CF y una segunda experiencia en China y Arabia Saudí, volvió a los banquillos españoles.

En el verano de 2020, se hizo cargo del RCD Mallorca, con el que consiguió ascender a Primera en su primera temporada. Su último club ha sido el Deportivo Alavés, al que también ascendió a la máxima categoría y logró mantener antes de finalizar su vinculación con el club vitoriano en diciembre de 2024.