El Atlético de Madrid responde al CTA con su propio 'Tiempo de Revisión' con jugadas del derbi: "Tras dos días en los que la maquinaria..."

Mensaje en cadena en X del Atlético de Madrid como respuesta al Tiempo de Revisión del CTA posterior al derbi

El Atlético de Madrid no tardó ni cinco minutos en reaccionar al 'Tiempo de Revisión' que el CTA emitió posterior a la jornada 29, en la que se celebró el derbi que ganó el Real Madrid al equipo rojiblanco.

En el vídeo de los árbitros, solo se revisa una jugada del duelo en el Santiago Bernabéu: la patada que Valverde le da a Baena y que Munuera Montero sanciona con tarjeta roja.

El Atlético respondió con un hilo en la red social X en la que analizó las jugadas que lamenta que se hayan quedado fuera de las revisiones del CTA.

"Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro 'Tiempo de Revisión'", escribe el club en sus redes.

Primero, insertan la imagen de "la patada voladora. No es falta", de Carvajal a Giuliano. Después, "el clásico piscinazo. Tampoco se penaliza", para referirse a Vinicius entrando en el área por la línea de fondo y dejándose caer ante Le Normand.

La tercera jugada fue, seguramente, la más polémica: lo que el Atlético de Madrid reclamó como penalti de Carvajal ante Marcos Llorente en la primera parte. "Me vino un tren por delante. No es falta".

La cuarta: "Empujar dentro del área. No es falta", reclamando un posible empujón de Rudiger a Lookman dentro del área. La siguiente, un contacto de Valverde sobre Griezmann: "Sigan, sigan, no es falta".

Y concluyen con el siguiente mensaje, con nueva alusión a 'la maquinaria': "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)."