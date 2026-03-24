El Atlético llega a un acuerdo con el Orlando City para la incorporación de Griezmann la próxima temporada

El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada, tal y como ha confirmado el conjunto rojiblanco a través de un comunicado hecho público a mediodía de este martes.

Como ya informó este lunes nuestro compañero Antonio Ruiz, el delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida.

De esta forma, el máximo goleador de la historia del equipo rojiblanco emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores colchoneros durante 10 temporadas.