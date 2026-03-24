El CTA da la razón a Munuera Montero con la roja a Valverde en el derbi

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha repasado las jugadas más polémicas de la jornada en la Liga EA Sports, poniendo el foco en la tarjeta roja directa vista en el derbi madrileño y en dos acciones de mano muy controvertidas. El organismo ha respaldado las decisiones arbitrales en el caso de la expulsión y en un penalti señalado en Elche, mientras que ha considerado errónea una intervención del VAR en el RCDE Stadium.

Luz verde a la expulsión en el Bernabéu

La acción más comentada ha sido la del Santiago Bernabéu, donde un jugador del Real Madrid realizó una entrada por detrás a un rival, llegando tarde y contactando en la pierna del adversario sin opción de jugar el balón. El colegiado mostró la tarjeta roja directa al interpretar la acción como una patada con uso de fuerza excesiva.

La sala VOR confirmó la decisión de campo al considerar que el punto de contacto, la naturaleza de la acción y la intensidad eran compatibles con juego brusco grave. Para el CTA, tanto la decisión del árbitro como la del VAR al no intervenir fueron adecuadas, validando así la expulsión.

Criterios opuestos en las manos polémicas

En el Martínez Valero, el VAR intervino para señalar un penalti por mano de un defensor del Elche. El CTA avala la decisión, ya que el jugador agrandó su cuerpo de forma antinatural con el brazo extendido, asumiendo el riesgo según la regla 12, en lo que se consideró un error claro, obvio y manifiesto del árbitro de campo.

Por contra, el organismo ha sido crítico con la actuación del VAR en el RCDE Stadium, donde un balón rozó el brazo de un defensor del Getafe que intentaba encogerlo. Aunque el VAR llamó al árbitro, este mantuvo su decisión de no señalar penalti. El CTA ha considerado correcta la decisión de campo y califica la intervención del VAR como errónea, ya que "la decisión de campo era la correcta y no había un error que justificara la intervención".