Salah anuncia que deja el Liverpool a final de temporada

Mohamed Salah, la estrella egipcia del Liverpool FC, ha anunciado de manera oficial que dejará el club al final de la presente temporada. La confirmación ha llegado a través de un emotivo vídeo que el propio jugador ha compartido en sus redes sociales, un gesto con el que ha querido despedirse directamente de una afición que lo ha idolatrado durante años.

Un legado imborrable en Anfield

En su mensaje, Salah se ha mostrado visiblemente emocionado y agradecido por el camino recorrido. "Ha sido un honor increíble vestir esta camiseta y jugar delante de vosotros en Anfield", ha afirmado el delantero. El vídeo repasa algunos de sus momentos más icónicos con la camiseta red, desde goles decisivos hasta la conquista de títulos tan anhelados como la Premier League y la Champions League.

Ha sido un honor increíble vestir esta camiseta y jugar delante de vosotros en Anfield" Salah

La noticia pone fin a meses de especulaciones sobre su futuro. Aunque su destino todavía no se ha desvelado, la marcha de Salah supone el cierre de una era dorada para el Liverpool. Su impacto en el equipo ha sido monumental, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de la historia del club y en un referente para millones de aficionados en todo el mundo.

Cordon Press Mohamed Salah, en el Liverpool

Y ahora, ¿qué?

La directiva del Liverpool se enfrenta ahora al difícil reto de suplir a una leyenda. El mercado de fichajes será clave para encontrar a un jugador capaz de llenar el vacío que deja el "faraón". Salah, por su parte, ha querido dejar claro su vínculo eterno con el club y su gente. "Siempre seré un red de corazón, pase lo que pase", ha concluido, dejando una puerta abierta a un futuro regreso, aunque sea en otro rol.