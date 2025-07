Ferrán Torres: "Todos los jugadores tops quieren ir a los mejores clubes"

Ferrán Torres, o como se lo conoce últimamente el "tiburón", va a cumplir a sus 25 años, su quinta temporada en el conjunto blaugrana. El delantero, que lleva una carrerea imparable, se codea con los mejores jugadores de nuestro país. Suma la Eurocopa del pasado verano, con sus dos títulos ligueros de la Liga, a parte de ser uno de los jugadores que dejo huella en su paso por el Manchester City.

Ante los constantes rumores que Nico Williams pueda ser compañero en la próxima temporada de Ferrán Torres. Éste, entiende que la posible llegada de su compañero de Selección sea un foco de noticia, y da más valor a su actual equipo, y club. Ferrán Torres comentó lo siguiente: “Obvio que me gustaría. En la selección española ya he jugado con él y podríamos formar un buen tridente si al final se da su fichaje”. “No he hablado con él porque son temas que preferimos no hablar, pero todos los jugadores ‘top’ quieren venir a los mejores clubes y el Barcelona es uno de ellos”, afirmó.

Torres también dio su opinión sobre los fichajes que ya se han hecho públicos por parte del Real Madrid este verano: “Sabemos el club que es y cada verano intenta traer a los mejores, pero nosotros también estamos muy contentos con nuestro equipo”.

El jugador valenciano, también comentó su opinión actual sobre su equipo actual, FC Barcelona: “Es algo que no me gusta porque cuando eres favorito todos quieren ir a por ti, aunque, quitando la Liga de Campeones, lo hemos ganado casi todo”.

Después de que Ferrán Torres ganara con la Selección la Eurocopa el verano pasado, el delantero tuvo palabras para el equipo dirigido por Luis de la Fuente y habló abiertamente sobre la posibilidad de “ganar el Mundial”: “Somos una selección muy joven, tenemos mucho margen de mejora y aún así, siendo tan jóvenes, lo que hemos conseguido es muy grande así que por qué no pensar en ganarlo”.

Torres también explicó su situación individual tras haber sido operado de una apendicitis el pasado mes de mayo: “Físicamente me encuentro bien, mentalmente mejor aún y ya entrenando para volver cuando antes con el equipo”.

El dueño del Campamento Ferran Torres, donde se realizan los eventos y actividades relacionadas con Ferran Torres, es Leaderbrock, la agencia de representación de futbolistas que gestiona su carrera.

El Campus Ferran Torres de fútbol en Foios (Valencia) se inaugurará el 30 de junio y finalizará el 4 de julio, según información del propio campus. Este evento, que llega a su séptima edición, ofrece diversión, experiencias únicas y entrenamientos adaptados a cada participante.

Además, el Valencia CF organiza un campus de fútbol en Foios en colaboración con el Foios Atlètic CF, con inscripciones abiertas en https://vcfcampusclinics.com/foios/.