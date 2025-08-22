La solución que propone Tomás Guasch para acabar con los problemas del Barça en sus partidos como local en la Champions: "Me extraña que..."

La solución que propone Tomás Guasch para acabar con los problemas del Barça en sus partidos de casa en la Champions

Uno de los problemas que tiene el Barça en este comienzo de temporada viene derivado por las obras en el Camp Nou.

El estadio no está todavía preparado para albergar los encuentros del equipo de Hansi Flick como local y tiene que buscar sede para sus partidos, tanto en LaLiga como en la Champions League, con el condicionante de que en la Champions toda la Fase de Grupos se tiene que jugar en el mismo estadio aunque el Camp Nou estuviera renovado del todo antes de que se llegara a final de esa primera fase.

Europa Press Imágenes de las obras del Camp Nou

fuera de casa

La UEFA ha aceptado la petición extraoficial del FC Barcelona de jugar la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones como visitante, según ha avanzado el programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio y ha podido confirmar Cadena COPE.

Esta decisión permitirá al club azulgrana ganar tiempo para tener listo el estadio en el que dispute los partidos como local, ya sea en el Spotify Camp Nou, que todavía no tiene los permisos para su apertura, o en el Estadio Olímpico Lluís Companys, la alternativa que baraja el club en caso de no poder jugar en el recinto del barrio de Les Corts.

Obras en el Spotify Camp Nou

De esta manera, el Barça disputaría su primer partido como local en la segunda jornada, que se celebrará entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, lo que dará más margen a la entidad para adecuar uno u otro recinto.

Y entre todo esto, en Liga no juega su primer partido como local hasta la jornada 4 ante el Valencia, prevista para el fin de semana del 14-15 de septiembre.

la solución de tomás guasch

Nuestro compañero Tomás Guasch se pronunció sobre este asunto en redes sociales. Guasch propone una solución que "sería comodísimo".

"Me extraña que el FC Barcelona no contemple jugar la Champions en Miami", indicó Guasch en su cuenta en la red social 'X'.

"La fase de grupos por lo menos. El día del Villarreal CF ya estaría allí. Sería comodísimo", concluyó.