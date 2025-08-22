Paliza espectacular de la selección femenina para meterse en la final del Eurobasket sub-16: 81-24

El verano es siempre época para celebrar competiciones internacionales. Lo vimos a comienzo del verano con la selección absoluta femenina que quedó segunda en el pasado Eurobasket, y lo vamos a ver ahora con la selección absoluta masculina que comenzará el próximo miércoles el Eurobasket.

eurobasket sub 16 femenino

Pero no solamente se juegan las competiciones absolutas, sino también en categorías inferiores y durante las últimas horas ha destacado la gran victoria del equipo sub-16 femenino ante Letonia para avanzar a la final de la categoría (81-24).

Tras tres victorias en la fase de grupos ante Inglaterra (102-38), Letonia (65-48) y Eslovenia (61-30) y dos más en octavos contra República Checa (80-29) y en cuartos con Francia (72-53), las pupilas de Isabel Fernández, conocida como 'Moses', se clasificaron para disputar la final continental con la intención de igualar el hito logrado en 2016 y conseguir el metal consecutivo en dicho torneo.

Amelia Alonso (15 puntos y 5 rebotes), Isabel Hernández (13 puntos y 5 rebotes), Claudia Lostal (8 puntos y 8 rebotes) y Ona Balleste (8 puntos y 2 rebotes) fueron las jugadoras que lideraron a la selección que dominó con autoridad desde el principio apoyadas en su gran porcentaje en tiros de dos puntos (48,98%).

El primer cuarto ha acabado con las nuestras trece puntos arriba (22-9) pero ha sido en el último cuarto cuando la selección ha roto definitivamente el encuentro, colocándose con una máxima ventaja de 57 puntos (78-21), para terminar imponiéndose por 81-24.

España se enfrentará en la final de este sábado -a las 19.30 horas- al vencedor del duelo de la otra semifinal, entre Eslovenia y Alemania.