fútbol
El gesto de Infantino con Trump tras anunciar que el sorteo del Mundial será el 5 de diciembre: "Solo lo pueden tocar los ganadores"
Infantino se reunió con el presidente de Estado Unidos para anunciar la fecha del sorteo del Mundial que se celebrará en 2026.
Agencia EFE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en ese país, en Canadá y en México tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
No se pudo acceder a la URL