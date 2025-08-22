COPE
El gesto de Infantino con Trump tras anunciar que el sorteo del Mundial será el 5 de diciembre: "Solo lo pueden tocar los ganadores"

Infantino se reunió con el presidente de Estado Unidos para anunciar la fecha del sorteo del Mundial que se celebrará en 2026.

Donald Trum e Infantino

captura de pantalla

Donald Trum e Infantino

Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en ese país, en Canadá y en México tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.   

