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Alcaraz cae en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

La derrota en el desierto californiano por 6-3 y 7-6 es la primera de Alcaraz este 2026, que llegaba invicto tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Carlos Alcaraz, durante el torneo del Indian Wells

EFE

Carlos Alcaraz, durante el torneo del Indian Wells

Agencia EFE

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Carlos Alcaraz, número uno del mundo, cayó este sábado eliminado ante el ruso Daniil Medvedev (n.11) en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) por 6-3 y 7-6(3).

La derrota en el desierto californiano es la primera de Alcaraz este 2026, que llegaba invicto tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Medvedev disputará este domingo la final ante el italiano Jannik Sinner.

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