Alcaraz cae en semifinales de Indian Wells ante Medvedev

Carlos Alcaraz, durante el torneo del Indian Wells

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, cayó este sábado eliminado ante el ruso Daniil Medvedev (n.11) en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) por 6-3 y 7-6(3).

La derrota en el desierto californiano es la primera de Alcaraz este 2026, que llegaba invicto tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Medvedev disputará este domingo la final ante el italiano Jannik Sinner.