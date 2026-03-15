TENIS
Alcaraz cae en semifinales de Indian Wells ante Medvedev
La derrota en el desierto californiano por 6-3 y 7-6 es la primera de Alcaraz este 2026, que llegaba invicto tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.
Agencia EFE
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Carlos Alcaraz, número uno del mundo, cayó este sábado eliminado ante el ruso Daniil Medvedev (n.11) en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) por 6-3 y 7-6(3).
La derrota en el desierto californiano es la primera de Alcaraz este 2026, que llegaba invicto tras conquistar el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.
Medvedev disputará este domingo la final ante el italiano Jannik Sinner.
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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