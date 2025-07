Las dudas de Siro López con la titularidad de Gonzalo García contra el PSG: "Estaba convencido y..."

El Real Madrid tumbó este sábado al Borussia Dortmund 3-2 y alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes, donde se enfrentará al París Saint-Germain en lo que será un partido de alto voltaje y el reencuentro de Kylian Mbappé con su exequipo.

EFE Fran García celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Borussia Dortmund

EL REAL MADRID SUFRE PARA LLEGAR A SEMIFINALES

El conjunto blanco, en la primera parte, ganaba cómodamente 2-0 gracias a los goles de Gonzalo García y Fran García. Pero en los últimos minutos del partido tuvo que sufrir y mucho para ganar a los alemanes.

Maximilian Beier puso el 2-1 en el marcador, un tanto al que Kylian Mbappé respondió con un golazo de media chilena. El partido parecía sentenciado ya sentencia en el minuto 94; sin embargo, un penalti cometido por Huijsen dio la oportunidad a Guirassy de marcar el 3-2 casi en el minuto 100.

Paradón de Courtois en la última jugada del Real Madrid-Borussia Dortmund

El colegiado se resistía a señalar el final del encuentro en el MetLife Stadium y pese a que el tiempo de añadido ya estaba cumplido, todavía hubo tiempo para que Thibaut Courtois evitara la prórroga con un paradón en la última jugada del partido.

HUIJSEN SE PIERDE LA SEMIFINAL CONTRA EL PSG

Ese penalti cometido en el minuto 94, además de un gol, le costó al Real Madrid la expulsión de Dean Huijsen. El joven defensa español vio la tarjeta roja y no podrá jugar la semifinal de este próximo miércoles frente al PSG.

Y por ello, el central pidió disculpas en su cuenta oficial de Instagram. "Gran partido de todo el equipo hoy. Pido perdón por haber sido expulsado y no poder ayudar al equipo en el próximo partido. ¡Hala Madrid!", escribió Huijsen.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Dean Huijsen, cabizbajo tras ser expulsado del Real Madrid - Borussia Dortmund.

El conjunto blanco desembolsó 50 millones de euros por el central y está siendo titular indiscutible en el esquema de Xabi Alonso en este Mundial de Clubes.

LAS DUDAS DE SIRO LÓPEZ CON LA DELANTERA DEL REAL MADRID

Juanma Castaño empezó 'El tertulión de los domingos' de Tiempo de Juego preguntando a los comentaristas si creen que Gonzalo García, que lleva 4 goles en el Mundial de Clubes, será titular contra el PSG en las semifinales del torneo, ahora que Kylian Mbappé ya está recuperado.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gonzalo García celebra el gol junto a Arda Güler

El primero en responder a la pregunta fue Siro López, que mostraba ciertas dudas con lo que podría hacer Xabi Alonso el próximo miércoles. "Yo estaba convencido de que iba a ser titular contra el Borussia Dortmund, pero ahora tengo alguna duda", explicaba el tertuliano.

Y agregaba: "Mbappé, ahora, ya lleva más entrenamientos y ha jugado en los últimos partidos algunos minutos. Y me genera dudas".

Manolo Lama, por su parte, fue muy rotundo con su opinión y dijo: "Yo digo que juega Mbappé". Juanma Castaño le repreguntó y el narrador volvió a responder: "No juega. No he podido ser más clara. Juega Mbappé y no juega Gonzalo García".

Y los únicos que siguen confiando en la titularidad de Gonzalo García fueron Miguel Rico y Rubén Martín, que respondieron con un sí rotundo a la pregunta realizada por el director de El Partidazo de COPE.

